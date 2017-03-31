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Великолукская группа «Дело Непенина» может выступить на «Нашествии-2017»

31.03.2017 16:12 ПЛН, Псков

Великолукская группа «Дело Непенина» попала в число претендентов рок-фестиваля «Нашествие». Как сообщает сайт «Луки.ру», теперь все решит SMS-голосование, которое проводит «Наше радио».

«Поддержите нас! Просим максимальный репост этой новости и, конечно же, проголосовать за нашу песню «Мы не вернемся». Сделать это можно и нужно, отправив SMS с текстом: battle 23 на номер 6556. Его стоимость 28 рублей, отдельной бесплатной SMS нужно будет подтвердить оплату. Количество сообщений с одного номера не ограничено», - обращаются к великолучанам с просьбой участники группы.

«Будем признательны всем, кто поможет нам в этот исторический не только для живой музыки нашего города, но и всей области момент. Мы шли к нему шесть лет…», - добавляют в группе.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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