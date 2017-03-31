Великолукская группа «Дело Непенина» может выступить на «Нашествии-2017»

|Илья Петров (другие записи автора)
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Серпом по ГуглуУ нас тут такое дело. Начальство хочет показать корпорации Alphabet Inc (в простонародье Google), где раки зимуют. Российские СМИ пишут, что правительство может внести в законодательство поправки, которые позволят замедлять доступ к сайтам компаний, нарушивших российские законы. Дескать, многие иностранные компании не выполняют решения российских судов и госорганов, аргументируя это тем,...
Великолукская группа «Дело Непенина» попала в число претендентов рок-фестиваля «Нашествие». Как сообщает сайт «Луки.ру», теперь все решит SMS-голосование, которое проводит «Наше радио».
«Поддержите нас! Просим максимальный репост этой новости и, конечно же, проголосовать за нашу песню «Мы не вернемся». Сделать это можно и нужно, отправив SMS с текстом: battle 23 на номер 6556. Его стоимость 28 рублей, отдельной бесплатной SMS нужно будет подтвердить оплату. Количество сообщений с одного номера не ограничено», - обращаются к великолучанам с просьбой участники группы.
«Будем признательны всем, кто поможет нам в этот исторический не только для живой музыки нашего города, но и всей области момент. Мы шли к нему шесть лет…», - добавляют в группе.
Источник: Псковская Лента Новостей