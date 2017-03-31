Псковичей приглашают попробовать свои силы во Всероссийском детском театрально-поэтическом фестивале «Табуретка»

С 1 марта по 1 июля ведется прием заявок на участие в Седьмом Всероссийском детском театрально-поэтическом фестивале «Табуретка» в Санкт-Петербурге. Псковские детские и юношеские театральные коллективы любого направления приглашаются попробовать свои силы бесплатно. Возраст участников коллектива - до 17 лет включительно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков».

«Всероссийский театрально-поэтический фестиваль «Табуретка» - это праздник, на котором дети могут запросто показать свои театральные постановки известным российским режиссерам и актерам. Финалисты получат возможность сыграть свои спектакли в Санкт-Петербурге для широкой аудитории на главных театральных площадках города», - сообщили организаторы, добавив, что проживание участников во время проведения финала в Санкт-Петербурге и частично питание обеспечивает принимающая сторона. Все участники театрального финала Фестиваля «Табуретка» награждаются дипломами и призами.

Отборочный тур пройдет с 1 мая по 1 августа. Финал запланирован на конец сентября - начало октября в одном из ведущих театров Санкт-Петербурга Доме-музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме.

Регламент фестиваля, форму заявки, а также новости можно найти на сайте проекта.

Отметим, организаторами фестиваля являются Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, НП «Проект Культура». Поддержку проекту оказывает администрация Санкт-Петербурга. Фестиваль ставит задачи дать возможности детским коллективам и юным авторам продемонстрировать широкой публике и ведущим театральным режиссерам свои произведения и театральные постановки, создать условия для качественного культурного диалога между детьми и известными представителями творческой интеллигенции России, а также преследует благотворительные цели.

Источник: Псковская Лента Новостей