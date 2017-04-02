Студенческий совет Великих Лук организует поэтический вечер

|Илья Петров (другие записи автора)
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Серпом по ГуглуУ нас тут такое дело. Начальство хочет показать корпорации Alphabet Inc (в простонародье Google), где раки зимуют. Российские СМИ пишут, что правительство может внести в законодательство поправки, которые позволят замедлять доступ к сайтам компаний, нарушивших российские законы. Дескать, многие иностранные компании не выполняют решения российских судов и госорганов, аргументируя это тем,...
Студенческий совет Великих Лук организует традиционный поэтический вечер. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, вечер лирики состоится 19 апреля в 17.00 в центральной городской библиотеке (ул. Пионерская, 7).
Организаторы обещают уютную атмосферу, где любой желающий сможет прочесть свое любимое стихотворение, исполнить стихотворение под мелодию, подыграть себе на гитаре, прочитать стихотворение с листа или просто прийти и поддержать чтецов.
Определенной тематики вечера нет, поэтому можно выбрать совершенно любое стихотворение.
Записаться можно по телефону: 89113653276, также в Инстаграм.
Источник: Псковская Лента Новостей