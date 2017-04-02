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Студенческий совет Великих Лук организует поэтический вечер

02.04.2017 13:50 ПЛН, Псков

Студенческий совет Великих Лук организует традиционный поэтический вечер. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, вечер лирики состоится 19 апреля в 17.00 в центральной городской библиотеке (ул. Пионерская, 7).

Организаторы обещают уютную атмосферу, где любой желающий сможет прочесть свое любимое стихотворение, исполнить стихотворение под мелодию, подыграть себе на гитаре, прочитать стихотворение с листа или просто прийти и поддержать чтецов.

Определенной тематики вечера нет, поэтому можно выбрать совершенно любое стихотворение.

Записаться можно по телефону: 89113653276, также в Инстаграм.

Источник: Псковская Лента Новостей



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