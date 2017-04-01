|Илья Петров (другие записи автора)
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Серпом по ГуглуУ нас тут такое дело. Начальство хочет показать корпорации Alphabet Inc (в простонародье Google), где раки зимуют. Российские СМИ пишут, что правительство может внести в законодательство поправки, которые позволят замедлять доступ к сайтам компаний, нарушивших российские законы. Дескать, многие иностранные компании не выполняют решения российских судов и госорганов, аргументируя это тем,...
В предстоящий четверг, 6 апреля, в Государственном музее-заповедник
Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в программу круглого стола включены 14 выступлений историков, педагогов, музейных работников из Пскова, Пушкинских Гор, Новоржева, Санкт-Петербурга
Очень интересным обещает быть сообщение о предварительных итогах чрезвычайно важной и объёмной работы - каталогизации археологических коллекций Пушкинского Заповедника. Осветят этот вопрос эксперт по культурным ценностям Министерства культуры РФ, старший научный сотрудник-рестав
Помимо различных докладов и сообщений участникам круглого стола будут предложены также две презентации. Первая из них - представление книги заведующей Музеем истории Новоржевского края Марины Пахоменковой «Из истории 269 пехотного Новоржевского полка 1914—1918 гг.»; вторая - показ фильма «Судьба экипажа танка», автором которого является член пушкиногорского клуба «Патриот» Галина Егорова.
С полным перечнем запланированных на мероприятии выступлений можно познакомиться на официальном сайте Пушкинского Заповедника.
В музее напомнили, что в качестве слушателя, с правом принимать участие в обсуждении выступлений, в работу круглого стола «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» свободно может включиться любой желающий. Заседание проведут в конференц-зале Научно-культурно
Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в программу круглого стола включены 14 выступлений историков, педагогов, музейных работников из Пскова, Пушкинских Гор, Новоржева, Санкт-Петербурга
Очень интересным обещает быть сообщение о предварительных итогах чрезвычайно важной и объёмной работы - каталогизации археологических коллекций Пушкинского Заповедника. Осветят этот вопрос эксперт по культурным ценностям Министерства культуры РФ, старший научный сотрудник-рестав
Помимо различных докладов и сообщений участникам круглого стола будут предложены также две презентации. Первая из них - представление книги заведующей Музеем истории Новоржевского края Марины Пахоменковой «Из истории 269 пехотного Новоржевского полка 1914—1918 гг.»; вторая - показ фильма «Судьба экипажа танка», автором которого является член пушкиногорского клуба «Патриот» Галина Егорова.
С полным перечнем запланированных на мероприятии выступлений можно познакомиться на официальном сайте Пушкинского Заповедника.
В музее напомнили, что в качестве слушателя, с правом принимать участие в обсуждении выступлений, в работу круглого стола «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» свободно может включиться любой желающий. Заседание проведут в конференц-зале Научно-культурно
Источник: Псковская Лента Новостей