Пяти веков истории Пушкиногорья коснутся участники круглого стола памяти М.Е. Васильева

В предстоящий четверг, 6 апреля, в Государственном музее-заповедник е А.С. Пушкина «Михайловское» пройдёт традиционный, в нынешнем году уже восьмой, круглый стол «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти историка, педагога, музейного работника, специалиста по охране памятников М.Е. Васильева (1920-2003).

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в программу круглого стола включены 14 выступлений историков, педагогов, музейных работников из Пскова, Пушкинских Гор, Новоржева, Санкт-Петербурга . Проблематика запланированных докладов и сообщений охватывает значительный период истории псковских пушкинских мест - от эпохи формирования Захинско-Утретск ого историко-культур ного ландшафта (докладчик - Наталья Терентьева, заслуженный учитель РФ, руководитель школьного музея «Дом русского быта» Пушкиногорской санаторной школы-интерната) до ХХ века, в частности - периода Великой Отечественной войны. Очень интересным обещает быть сообщение о предварительных итогах чрезвычайно важной и объёмной работы - каталогизации археологических коллекций Пушкинского Заповедника. Осветят этот вопрос эксперт по культурным ценностям Министерства культуры РФ, старший научный сотрудник-рестав ратор Псковского археологического центра Сергей Салмин и учёный секретарь музея-заповедник а Константин Жучков. Помимо различных докладов и сообщений участникам круглого стола будут предложены также две презентации. Первая из них - представление книги заведующей Музеем истории Новоржевского края Марины Пахоменковой «Из истории 269 пехотного Новоржевского полка 1914—1918 гг.»; вторая - показ фильма «Судьба экипажа танка», автором которого является член пушкиногорского клуба «Патриот» Галина Егорова. С полным перечнем запланированных на мероприятии выступлений можно познакомиться на официальном сайте Пушкинского Заповедника. В музее напомнили, что в качестве слушателя, с правом принимать участие в обсуждении выступлений, в работу круглого стола «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» свободно может включиться любой желающий. Заседание проведут в конференц-зале Научно-культурно го центра музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Начнётся оно в 9.30.

Источник: Псковская Лента Новостей