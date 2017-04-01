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Пяти веков истории Пушкиногорья коснутся участники круглого стола памяти М.Е. Васильева

02.04.2017 13:10 ПЛН, Псков

В предстоящий четверг, 6 апреля, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» пройдёт традиционный, в нынешнем году уже восьмой, круглый стол «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти историка, педагога, музейного работника, специалиста по охране памятников М.Е. Васильева (1920-2003).

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в программу круглого стола включены 14 выступлений историков, педагогов, музейных работников из Пскова, Пушкинских Гор, Новоржева, Санкт-Петербурга. Проблематика запланированных докладов и сообщений охватывает значительный период истории псковских пушкинских мест - от эпохи формирования Захинско-Утретского историко-культурного ландшафта(докладчик - Наталья Терентьева, заслуженный учитель РФ, руководитель школьного музея «Дом русского быта» Пушкиногорской санаторной школы-интерната) до ХХ века, в частности - периода Великой Отечественной войны.

Очень интересным обещает быть сообщение о предварительных итогах чрезвычайно важной и объёмной работы - каталогизации археологических коллекций Пушкинского Заповедника. Осветят этот вопрос эксперт по культурным ценностям Министерства культуры РФ, старший научный сотрудник-реставратор Псковского археологического центра Сергей Салмин и учёный секретарь музея-заповедника Константин Жучков.

Помимо различных докладов и сообщений участникам круглого стола будут предложены также две презентации. Первая из них - представление книги заведующей Музеем истории Новоржевского края Марины Пахоменковой «Из истории 269 пехотного Новоржевского полка 1914—1918 гг.»; вторая - показ фильма «Судьба экипажа танка», автором которого является член пушкиногорского клуба «Патриот» Галина Егорова.

С полным перечнем запланированных на мероприятии выступлений можно познакомиться на официальном сайте Пушкинского Заповедника.

В музее напомнили, что в качестве слушателя, с правом принимать участие в обсуждении выступлений, в работу круглого стола «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» свободно может включиться любой желающий. Заседание проведут в конференц-зале Научно-культурного центра музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Начнётся оно в 9.30.

 

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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