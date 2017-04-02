Уникальный хоровой театр выступит перед псковичами в апреле

Здоровье
Эксперты подготовили перечень заболеваний, оказание медпомощи при которых осуществляется бесплатно11
Политика
Путин лидирует в рейтинге самых упоминаемых персон в российской прессе, на втором месте держится Трамп1
Происшествия
Житель Дедовичского района осужден к 3 годам лишения свободы за хранение конопли, кражу из дачного дома и неуплату алиментов1
Общество
Очередной пикет профсоюзов за индексацию зарплат бюджетников пройдет в Пскове на Октябрьской площади у памятника княгине Ольге6
Глава одного из сельских поселений Пустошкинского района пытался уйти от конкурсных процедур размещения заказов5
Спорт
Культура
Псковичей приглашают вспомнить об удивительном художнике Василии Звонцове и посмотреть новый фильм о «Михайловском»