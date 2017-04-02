Уникальный хоровой театр выступит перед псковичами в апреле

22 апреля в Пскове выступит «Хоровой Театр Петербурга». Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей создатель и руководитель коллектива Ольга Спицына, музыканты представят в нашем городепрограмму «Проснись и пой!», которая вместила в себя музыкальные пьесы, написанные в разные столетия - от «Adoramus te…» Джованни Палестрины до джазовых композиций новейшего времени.

История «Хорового Театра Петербурга» началась более четверти века назад, когда в 1996 году выпускница Ленинградской консерватории, дирижер и педагог Ольга Спицына создала государственный Царскосельский камерный хор «Петербургские серенады». Коллектив поддерживали такие видные деятели отечественной культуры, как композитор Валерий Гаврилин, руководитель Московского камерного хора Владимир Минин, дирижер Максим Шостакович, директор Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергей Некрасов. Именно здесь, рассказывает Ольга Спицына, и зародилась идея хорового театра - «…когда каждый артист становится участником сценического действа, и весь хор находится в движении, поставленном режиссером сообразно жанру, и одет в соответствующие костюмы. Театр внутри хора - вот в чем самобытность этого вида творчества».

За несколько лет творческой работы были созданы многие оригинальные спектакли. Это, в частности, «Перезвоны» на музыку хоровой симфонии-действа Валерия Гаврилина, «Страсти по Луке» по оратории Генриха Шютца; «Ну что, брат Пушкин?» с текстами Даниила Хармса, Марины Цветаевой, Абрама Терца и с музыкой Петра Чайковского, Сергея Танеева, Георгия Свиридова и других русских композиторов. По заказу Всероссийского музея А. С. Пушкина была поставлены практически два века не исполнявшиеся в Петербурге «Ямщики на подставе» Евстигнея Фомина - первая русская комическая опера.

«Хоровой театр Петербурга» - фактически новый коллектив Ольги Спицыной, участники которого объединены вокруг идеи хорового театра. Программа «Проснись и пой!», которую музыканты из северной столицы везут в Псков, была поставлена к 25-летию истории коллектива. Показана она будет в Городском культурном центре (Псков, пл. Победы, 1).

Источник: Псковская Лента Новостей