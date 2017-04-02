Молодая писательница Нина Дашевская представляет свою подборку книжных новинок для детей и подростков

Централизованная библиотечная система Пскова продолжает знакомить псковичей с проектом «Писатель рекомендует!». Каждый месяц один из современных детских авторов предлагает список из нескольких новых книг для детей и подростков и рассказывает, почему нужно прочесть именно их.

детском интерактивном сайте «Читаем новые книги по-новому». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, рекомендации известных российских писателей, активно участвующих в литературном процессе и следящих за ним, представлены на

Для апрельской страницы сайта свои рекомендации представила Нина Дашевская - молодая писательница, автор книг для детей и подростков, профессиональный музыкант - скрипачка оркестра Детского музыкального театра им. Н. И. Сац.

Первая книга Н. Дашевской - «Семь невысоких гномов» - была издана в 2011 году.

В 2012-2013гг. повесть «Скрипка неизвестного мастера» завоевала 2 место в номинации «Художественная литература» на конкурсе «Книгуру». В 2014 году сразу две книги Нины Дашевской были отмечены литературными наградами: сборник подростковых рассказов «Около музыки» победил в номинации «Воспитание чувств» на конкурсе «Новая детская книга» и занял первое место на конкурсе «Книгуру», а повесть «Вилли» завоевала Крапивинскую премию. В 2015г. 1 место на «Книгуру» за повесть «Я не тормоз».

Предлагаем познакомиться с выбором автора (http://www.summerbooks.ru/pisatel-rekomenduet-aprel )

1. Дарья Варденбург «Правило 69 для толстой чайки»

Книга, в которой мне понравилось все. Сначала понравились первые страницы и герой Яша, «наш человек». Потом - тема, парусный спорт. Ну и потом думаешь: «а, знаю - будет так». А оно хлоп, и совсем по-другому.

В моей терминологии - это книга «около парусного спорта»: я очень люблю, когда есть тема, в которой автор живет, знает изнутри; тем более такая романтическая и совершенно мне неизвестная. Но тут нет никакой романтики, «натянутых ветром тугих парусов», нет и тяжелой работы, «изодранных в кровь ладоней». То есть никаких ожидаемых штампов. Автор знает, о чем пишет - Дарья ходила под парусом по разным прекрасным морям, и ее биография на обложке вызывает зависть.

Но кругосветных путешествий здесь тоже нет, разве что у героя в голове. Книга про обычную жизнь. И управляющий яхт-клубом зарабатывает всего лишь тем, что катает свадьбы. Правда, герой не совсем обычный - начать с того, что его зовут Якоб Беккер. И у него проблемы с устной речью (но не с письменной!) И еще он не влезает в комбинезон для тренировок. Но Якоб не выглядит несчастным мальчиком с проблемами, которого никто не понимает. У него сразу, с первой страницы, есть друг. И семья - немного странная, но вокруг и правда столько странных взрослых. Со своими трудностями. На этих взрослых не всегда приходится рассчитывать. Правда, есть Шевцов, сделанный из твердых сплавов. Но и у него все не так просто.

Хотя, может, главное в книге именно это: несмотря ни на что люди помогают друг другу. Даже если эти люди выглядят неприятными, и с ними не хочется иметь никакого дела. Если кажется, что с этими двумя у тебя никогда не будет ничего общего. И учитель, который меньше всего похож на учителя - такого нужно держать от детей подальше. Но точки сцепления с такими чужими, казалось, людьми, находятся. И будет момент, когда такого непростого взрослого уже не бросишь ты сам.

В книге все время кто-то кого-то спасает. Видимо, в парусном спорте по-другому никак.

2. Дарья Доцук «Голос»

Книга для старших подростков. Героиня переживает теракт в метро, и потом у нее начинаются панические атаки. В таких ситуациях, к счастью, оказывались немногие читатели - но почти у любого есть свой страх. И страх уже не детский, а вполне обоснованный, и с ним не так просто справиться. Уже не скажешь себе «привидений не бывает». Бывают. И чувствуешь, что не можешь себя контролировать, а близкие тебя не понимают. Тут очень важно найти людей, с которыми можно говорить.

Хэппи-энд в этой истории был бы враньем. Героиня не выходит полностью из своего состояния; но она находит путь. И помогает ей в этом другой город, новые друзья в книжном клубе и бабушка.

В книге очень много личного опыта, она получилась очень достоверной и дающей надежду.

3. Юлия Кузнецова «Первая работа»

Книга про обычную жизнь, и многие читатели узнают себя или своих знакомых. Маше нужны деньги на поездку в Испанию, и она решает заработать их сама. Мама нашла для нее маленькую ученицу. Казалось бы, преподавать язык, который ты неплохо знаешь и любишь - совсем несложно.

Однако маленькая ученица из очень обеспеченной семьи совсем не горит желанием учить испанский. И поначалу у Маши опускаются руки. Нужно придумывать что-то, если... Нет, если тебе просто нужны деньги - эта работа не подойдет. Но если ты вдруг понимаешь, что для тебя это так важно найти контакт с ребенком, и не просто научить, а помочь ему. И потом - учительское счастье: получается! После многих попыток найден ход, который работает!

В книге очень точно показывается, что деньги важны, да, особенно если у тебя небогатая семья - ты отчетливо это чувствуешь. И в работе это важно; но не главное. И какое же счастье, когда у тебя начинает получаться настоящее взрослое дело.

4. Петер ван Гестел «Зима, когда я вырос»

Одна из любимых моих книг. Для любителей таких книг, в которых не все понятно. Послевоенные Нидерланды. У героя появляется друг. Немного необычный мальчик, и семья у него очень странная. Да и у самого героя семья - это отец, который никак не может после войны опять начать жить. То есть герой был один. А стал не один.

В книге очень важна интонация, в нее проваливаешься. Так иногда бывает зимним вечером - ты куда-то бежишь, тебе холодно. И вдруг идет снег, и ты останавливаешься, и мир будто поворачивается к тебе другой стороной. И важными становятся какие-то совсем другие вещи. Это бывает несколько секунд, но запоминается надолго. Словами объяснить невозможно, как и про эту книгу трудно говорить. Просто я ее люблю.

5. Гэри Шмидт «Пока нормально»

Герой покажется читателю туповатым, некоторые читатели, может, и бросят читать - как только увидят, что он говорит «своим языком» - подростка из не самых высоких слоев общества.

Но в этой книге есть чудо. Это история о том, как человек может замереть перед искусством. И потом это «попадание» произведения внутрь человека меняет его.

Этот сюжет - как «варвар видит шедевр», и его это меняет - нередкий в литературе. Но тут он описан так, что совершенно веришь. Да, это возможно.

Ну и мы сами знакомимся с художником Одюбоном, который рисовал птиц. Казалось бы, что может быть в этом особенного? И что это для восьмиклассника, который никогда в жизни не интересовался ни картинами, ни книгами?

Источник: Псковская Лента Новостей