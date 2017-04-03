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В Острове вручили «Корону Золушки»

03.04.2017 14:02 ПЛН, Псков

2 апреля в Центре культуры «Юбилейный» в Острове прошел 15-й районный конкурс среди пятиклассниц «Корона Золушки». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в нем участвовали Алина Соболева, Виолетта Прожеренкова, Анастасия Иванова, Полина Маслова и Екатерина Стрельникова.
 
 
Девочки приняли участие в пяти испытаниях-конкурсах: «Визитка», «Кулинарный», «Музыкальный», «Хозяюшка» и «Мастерица». Вместе с группами поддержки они рассказали о себе, своих увлечениях, продемонстрировали свои возможности.
 
 
«В пятнадцатый раз мы встречаемся в этом зале, и все присутствующие в очередной раз получают заряд весны, бодрости, хорошего настроения, - отметила председатель жюри, управляющая делами районной администрации Ольга Затравкина. - У нас сегодня была очень трудная задача. Все девочки достойны одержать победу. Но конкурс есть конкурс. В душе все члены жюри считают, что каждая из вас стала прекрасной Островской Золушкой, но только в особенном своем качестве».
 
 
После чего члены жюри перешли к награждению. Дипломом победительницы в номинации «Мисс Грация» награждена Алина Соболева, диплом победительницы в номинации «Мисс Очарование» вручен Виолетте Прожеренковой, диплома победительницы в номинации «Мисс Совершенство» удостоена Анастасия Иванова, диплом победительницы в номинации «Мисс Вдохновение» вручен Екатерине Стрельниковой, главная награда конкурса досталась «Золушке 2017» Полине Масловой. 
 
 
В финале конкурса на сцену выкатили большой юбилейный торт с зажженными свечами, которые все участницы вместе потушили. В финале участниц конкурса и их помощников ждал сладкий стол.
 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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