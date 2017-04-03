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Группа «Кукрыниксы» 7 апреля презентует в Пскове свой новый альбом «Артист»

03.04.2017 15:07 ПЛН, Псков

Группа «Кукрыниксы» 7 апреля выступит в SODA Concert Hall в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта, музыканты презентуют свой новый альбом «Артист» и исполнят лучшие песни.
 
 
Новая работа коллектива посвящена всем артистам – людям особенной судьбы, противоречивого внутреннего мира и непростого жизненного пути. В составивших пластинку песнях лидер коллектива Алексей Горшенев обращает внимание на суть творческой личности, показывает ее острые грани.
 
Порядок песен выстроен по законам театральной драматургии: есть своеобразное открытие занавеса, развитие действа, кульминация, развязка и финальный поклон артиста. Благодаря этому у слушателей возникает ощущение присутствия на настоящем спектакле. Несмотря на традиционный мрачный романтичный стиль альбома, музыкальная ткань каждой песни многогранна. По словам поклонников, эмоциональные переживания в песнях передаются удивительно верно.
 
На концерте прозвучат новые песни и уже полюбившиеся публике хиты. Не будет забыто и творчество Михаила Горшенева. Алексей обязательно споет несколько песен за своего старшего брата и в память о нем.
 
Стоимость билетов на танцпол - 800 рублей, VIP-билеты - 1200-1400 рублей. Приобрести их можно онлайн или в магазине «Дом подарка» в ТК «ПИК 60» (ул. Коммунальная, д. 41). Телефон для справок: 702-605. Возрастная категория 12+.

Источник: Псковская Лента Новостей



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