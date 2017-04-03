Гала-концерт с участием лучших студенческих коллективов и исполнителей Пскова состоится 5 апреля

5 апреля в 18.00 в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова состоится гала-концерт XVI Фестиваля студенческого творчества «Наша Весна!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, для зрителей выступят лучшие студенческие коллективы и исполнители города Пскова.

Гала-концерту предшествовали внутрифакультетские и городские отборочные этапы, в которых приняли участие около 300 студентов высших и средних учебных заведений.

Победители гала-концерта получат возможность представлять Псковскую область на 25 юбилейной Российской студенческой весне, которая пройдет в Туле с 15 по 19 мая.

В прошлом году псковская делегация достойно представила регион на «Весне» в Казани, Открытый студенческий театр ПсковГУ «АхТеатр» стал лауреатом 3 степени в номинации «Художественное слово. Коллективное исполнение».

Начало концерта в 18.00 по адресу, ул. Набата, 5.

«Студенческая Весна» - самый крупный фестиваль студенческого творчества Псковской области. В фестивале участвуют студенты и студенческие коллективы высших и средних специальных заведений.

Традиционные номинации фестиваля:

- Музыкальное направление;

- Танцевальное направление;

- Театральное направление;

- Исполнительское мастерство;

- Оригинальный жанр;

- Журналистика.

Организаторы - комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова, ПГМОБО «Студенческое Правительство города Пскова».

Источник: Псковская Лента Новостей