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Гала-концерт с участием лучших студенческих коллективов и исполнителей Пскова состоится 5 апреля

03.04.2017 15:35 ПЛН, Псков

5 апреля в 18.00 в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова состоится гала-концерт XVI Фестиваля студенческого творчества «Наша Весна!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, для зрителей выступят лучшие студенческие коллективы и исполнители города Пскова.
 
Гала-концерту предшествовали внутрифакультетские и городские отборочные этапы, в которых приняли участие около 300 студентов высших и средних учебных заведений. 
 
Победители гала-концерта получат возможность представлять Псковскую область на 25 юбилейной Российской студенческой весне, которая пройдет в Туле с 15 по 19 мая. 
 
В прошлом году псковская делегация достойно представила регион на «Весне» в Казани, Открытый студенческий театр ПсковГУ «АхТеатр» стал лауреатом 3 степени в номинации «Художественное слово. Коллективное исполнение». 
 
Начало концерта в 18.00 по адресу, ул. Набата, 5.
 
«Студенческая Весна» - самый крупный фестиваль студенческого творчества Псковской области. В фестивале участвуют студенты и студенческие коллективы высших и средних специальных заведений. 
 
Традиционные номинации фестиваля: 
 
- Музыкальное направление; 
- Танцевальное направление; 
- Театральное направление; 
- Исполнительское мастерство; 
- Оригинальный жанр; 
- Журналистика. 
 
Организаторы - комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова, ПГМОБО «Студенческое Правительство города Пскова». 

Источник: Псковская Лента Новостей



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