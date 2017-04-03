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Псковичей приглашают на программу, посвященную Максимилиану Волошину

03.04.2017 15:13 ПЛН, Псков

6 апреля в 15.00 в актовом зале Псковской областной библиотеки (ул. Профсоюзная, д.2) состоится литературно-художественная программа просветительского цикла «Поэзия Серебряного века» - Макс Волошин «Я стал строками книг». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, авторская программа Нины Яковлевой, руководителя Регионального центра чтения, продолжает проект Библиотеатр «Прямая речь».
 
В программе принимает участие заслуженный артист РФ Виктор Яковлев.
 
В начале XX века Максимилиан Волошин выведет поэтическую формулу, ставшую крамольной при всех царях и народоустройствах: «Совесть народа - поэт, в государстве нет места поэту».
 
Максимилиан Волошин - фигура, объединяющая людей разных и в творческом плане и в политическом. Исследователь творчества Волошина, литературовед В. Купченко составил картотеку друзей поэта, - она насчитывает более шести тысяч имен. Конечно, с годами отношения у них были разные - от дружбы до неприязни.
 
«В часовой программе мы расскажем лишь мгновения из жизни поэта, мгновения, длиною в жизнь. Узнавайте о жизни и творчестве Макса Волошина в книгах, прежде всего, через его творчество, - поэзия, живопись, "Автобиографическая проза", "Дневники". Здесь поэт вырисовывается в контексте исторического времени, с которым был неразрывно связан, символы которого проходят через все его творчество», - отмечает Нина Яковлева. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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