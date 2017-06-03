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Участница шоу «Голос. Дети» Аня Мошкорина откроет сегодняшний концерт «Добрый рок - городу детства» в Зеленом театре

03.06.2017 16:14 ПЛН, Псков

Концерт «Добрый рок - городу детства» состоится сегодня, 3 июня, в Зеленом театре в рамках большого праздника «Добрый Псков - Город детства». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в благотворительном фонде «Добрый Псков», начнется концерт в 17.00.

Откроет его выступление группы PPS и участницы третьего сезона шоу «Голос. Дети» Ани Мошкориной (Великие Луки). Далее зрители увидят выступления групп «Юность внутри» (Санкт-Петербург), романтиков V.V. and Band (Великие Луки), театрализованное представление группы «Наитие» (Санкт-Петербург), великолепных соседей Blackbird (Великий Новгород), веселую команду «кОра» (Санкт-Петербург), известную своими выступлениями в Пскове группу ADPEC (Санкт-Петербург). А закончит концертную программу постоянный участник многочисленных российских рок-фестивалей группа «Северо-Запад» (Санкт-Петербург).

Напомним, концерт «Добрый рок» станет продолжением большого праздника «Добрый Псков - Город детства», который сегодня проходит в Пскове. Начался праздник с «Семейного марша» по центру города. В Зеленом театре прошел концерт «Вместе на одной сцене», подготовленный творческими мастерскими ПОООМС «Дети - Наше будущее». В Летнем саду были развернуты многочисленные развлекательные площадки партнеров благотворительного фонда «Добрый город». Также в рамках праздника состоялся межнациональный фестиваль «Добрый Псков - Город культур».  

Источник: Псковская Лента Новостей



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