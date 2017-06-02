Псковский музей-заповедник сегодня устраивает экскурсии в Фондохранилище и музей-квартиру Спегальского

Псковский музей-заповедник возобновляет практику проведения сборных экскурсий. Сегодня, 3 июня, состоятся экскурсии в Фондохранилище музея и музее-квартире Ю.П. Спегальского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, в 12.00 все желающие приглашаются в Фондохранилище музея (Комсомольский переулок, 6) на сборную экскурсию «Шум самовара, звон фарфора приглашает вас в музей».

Один из символов русского быта и до недавнего времени неотъемлемая его часть– самовар, на Руси известен только с XVIII века, как и сам обычай «чаепития». С начала XIX века, появляется большое количество самоварных фабрик на Урале, в Туле, Москве, Петербурге. Разные по форме – «бочонки», «дули», «шарообразные», на 10 ведер и маленькие дорожные – самовары всегда создают уют, располагают к дружеской беседе и гостеприимству, как верный и надежный друг.

Фарфор и стекло - один из самых хрупких и недолговечный материалов, созданных человеком. В коллекции Фондохранилища Вы сможете увидеть предметы «китайской» коллекции (XVII-XIX век), изделия французских, английских мастеров, русский фарфор начиная с XVIII столетия заводов Гарднера, Батенина, Юсуповых, братьев Корнильевых, изделия созданного «во славу государства Российского» Петербургского фарфорового завод.

Во время экскурсии гости узнают о традициях чаепития, правилах сервировки стола, истории самовара и фарфора. Стоимость экскурсии - 150 рублей с человека. Посетителей старше 14 лет просят иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

В 14.00 состоится экскурсия по мемориальной квартире архитектора-реставратора Ю.П. Спегальского (Октябрьский проспект, 14 - 74). В ходе экскурсии посетители музея узнают, как возрождали Псков после Великой Отечественной войны, познакомятся с особенностями архитектуры древнего Пскова, увидят уникальный интерьер, созданный самим Юрием Павловичем Спегальским. Стоимость экскурсии – 100 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей