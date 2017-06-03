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Последний в истории Великих Лук рок-фестиваль «Атмосфера» пройдет сегодня

03.06.2017 13:55 ПЛН, Псков

Последний в истории города Великие Луки рок-фестиваль «Атмосфера» пройдет сегодня, 3 июня. Как сообщает портал luki.ru, с момента первого фестиваля, который проходил в клубе «Атма», прошло уже 20 лет. История фестиваля завершится сегодня, в 18.00 в ДК им. Ленина.

Специально по случаю юбилея и только один раз на фестиваль соберутся знаковые для великолукской живой музыки группы. Например, гостей ждет воссоединение участников групп «Далекий город», «Восьмая параллель», «Солнце декабря» и «Таврика». Кроме того, зрители увидят обновленный состав «Дела Непенина» и молодой коллектив «Жуки в кефире». Будут и другие сюрпризы.

«В одной концертной программе оживет 20-летняя история "атмосферного" движения. Те, кто это пропустит, не увидят уже никогда, поскольку фестиваль проводится в последний раз. Так что отменяем дачи! До встречи на фестивале «Атмосфера-20. Точка невозврата», - приглашают организаторы.

В день концерта билет будет стоить 200 рублей. Приобрести билеты можно в кассе ДК Ленина. Телефон: 6-12-07.

Источник: Псковская Лента Новостей



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