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О праздновании Троицы и пользе березы рассказали детям специалисты Кировского досугового отделения

03.06.2017 11:10 ПЛН, Псков

Познавательную программу «Россия — березовый край» провели в преддверии Троицы специалисты Кировского досугового отделения для маленьких жителей деревни Кирово. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Псковского района, проведение мероприятия было нацелено на то, чтобы вызвать у детей интерес к празднованию Троицы, воспитать у них интерес к истории России, чувство гражданской принадлежности к русскому народу, а также развить творческие способности.

Рассказав об истории происхождения праздника, ведущие праздника напомнили детям, чем людям полезна береза, что мы можем «взять» у нее, а затем вспомнили сказку о березке и спели частушки на тему Троицы.

Вместе с девочками водили хоровод вокруг березки и пели песенки о ней. Не забыли участники праздника и обряд кумовления. Также дети поучаствовали в конкурсе на лучший венок и украсили березу ленточками — на счастье.

Напомним, День Святой Троицы Русская православная церковь будет праздновать 4 июня. В этот день вспоминается и прославляется сошествие на апостолов Святого Духа в виде огненных языков в Сионской горнице Иерусалима, через которое открылось действие третьего Лица Пресвятой Троицы, и христианское учение о спасении человеческого рода достигло совершенной ясности и полноты. День Святой Троицы является днем рождения христианской Церкви. В этот день крестилось три тысячи человек, ставшие первыми членами Церкви, и этот день является началом бытия христианской Церкви. День Святой Троицы - начало духовного лета, когда приходит время плодоношения.

Источник: Псковская Лента Новостей



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