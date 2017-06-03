Юлия Пересильд дебютирует на фестивале «Кинотавр» как член жюри

На следующей неделе в Сочи откроется 28-й фестиваль «Кинотавр», на котором состоится дебют актрисы театра и кино Юлии Пересильд как члена жюри основной программы. Но актриса увидит не только конкурсные картины, но и фильм со своим участием, сообщает 7days.ru. Драма Павла Чухрая «Холодное танго», где Пересильд исполнила главную роль — это фильм открытия «Кинотавра». Юлия признается, что ждет премьеры с большим волнением, ведь ее путь в эту картину был очень тернист.

«Холодное танго» - это история любви и ненависти двух непохожих людей, которые впервые встретились еще в детстве, в советской Литве 40-х годов. Вторая мировая война связала их судьбы в неразрывный драматический узел. История начинается в июне 1941 года, когда маленький литовский городок оккупируют немцы. Максу (Елисей Никандров) с мамой и младшей сестрой Лией приходится покинуть родной дом. Их семья оказывается в еврейском гетто, но мальчику удаётся бежать. Под покровом ночи Макс возвращается в родной дом и узнает, что в нем уже поселилась литовская семья. Отец литовского семейства Винцас (Андрюс Бялобжескис) поначалу принимает беглеца в штыки, но все-таки решает не выдавать его немцам. Здесь, в «родном-чужом» для Макса доме, зарождается его детская любовь к дочери Винцаса – белокурой Лайме (Ася Громова). Этой преданной и беззаветной любви предстоят большие испытания, выпавшие на долю уже повзрослевших героев.

Война, нелегкая жизнь в детском доме под Ленинградом, изнурительная работа на заводе в российской глубинке – ничто не могло заставить Макса забыть Лайму. В конце 40-х годов Макс (Риналь Мухаметов), искренне любящий свою Родину, возвращается в родной город. Он вновь находит Лайму (Юлия Пересильд), но она совсем не похожа на девочку из его воспоминаний… В голодной послевоенной Литве неспокойно, счастливый финал истории кажется немыслимым. Героям предстоит сделать непростой выбор между традициями, убеждениями и предрассудками, на которые наложил отпечаток самый страшный катаклизм двадцатого века – Вторая мировая война.

Юлия Пересильд утверждает, что Павел Чухрай и продюсер Сабина Еремеева изначально не видели ее в этой истории. «Сейчас я могу утверждать это с уверенностью, – говорит она. – В этом, конечно, есть своя логика: главная героиня – литовка. Наверное, проще было бы взять литовскую актрису, которая естественно и легко передала бы свою национальную принадлежность, прибалтийский характер, знакомый многим колорит». Но Юлия не из тех, кто так просто сдается. Она ходит на пробы, сама часто просит их организовать. Здесь было так же. «И в какой-то момент поняла, что мне с Павлом Григорьевичем очень здорово, просто раз – и полетела. Я почувствовала, что он видит меня в этой роли, несмотря на всякое отсутствие логики – все мои предыдущие роли и мои физические данные говорили, что роль не для меня. Девушка должна была обладать модельной внешностью (если говорить про прямое попадание кастинга), она должна была быть более экзальтированной, эмансипированной, словом, совсем другой», - рассказала актриса.

В какой-то момент кастинг-директор фильма перестал звонить. Юлия поняла, что параллельно пробуют многих других актрис. «Я к таким ситуациям очень ревностно отношусь, – объясняет она. – Если я в итоге не буду в этом участвовать, то я, конечно, смирюсь, но, если меня утверждают, я начинаю копаться и выискивать в себе и в других подвохи. Это как в отношениях мужчины и женщины. Если быстро встретились и разошлись – это жизнь, так бывает. А если ты понимаешь, что что-то может сложиться, а мужчина (режиссер) смотрит на кого-то еще, появляется мысль «я не единственная, я не одна?». Но мы в итоге нащупали с Павлом Григорьевичем какую-то общую волну, поняли, что будем вместе».

«В целом, на съемках я чувствовала себя не то, чтобы королевой, но настоящей женщиной. Потому что постоянно находилась в окружении настоящих мужчин – киношников старой школы. И оператор Игорь Клебанов, и Павел Григорьевич, и Михаил Жердин, и все прочие – все смотрели на меня, в том числе, как на красивую женщину», - рассказала актриса.

Результат их совместной работы Юлия, ее коллеги и все участники «Кинотавтра» увидят уже 7 июня. Но это будет закрытый, фестивальный показ. А вот в широкий прокат фильм Павла Чухрая выйдет чуть позже, 22 июня.

Источник: Псковская Лента Новостей