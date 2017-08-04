Мгновения, которые «правят миром», попытались запечатлеть в Михайловском пермские доброхоты

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» продолжается доброхотский сезон. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты новостей в музее, в Научно-культурном центре открыта новая выставка. На ней представлены фотографии, выполненные пермскими доброхотами. По большей части это святогорские пейзажи и жанровые зарисовки, выполненные в музее и его окрестностях во время волонтёрских сезонов и в дни ежегодных зимних конференций доброхотов.

Авторы экспозиции назвали её «Мгновения жизни», подчеркнув в аннотации, что именно искренние эмоции и чувства «правят миром» и составляют смысл человеческого существования. Именно такие моменты и постарались запечатлеть для себя, друзей и совсем незнакомых зрителей юные фотохудожники.

Напомним, что согласно предварительному графику пребывания волонтёров в нынешнем году в музее-заповеднике уже приняли более двадцати отрядов из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Перми, Набережных Челнов, Кирова, Зеленограда, Кунгура, Языкова, других городов и посёлков России общей численностью почти в 700 человек.

Источник: Псковская Лента Новостей