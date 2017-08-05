В Псковской области завершается международный фестиваль исторической реконструкции «Железный град»

В воскресенье, 6 августа, в Изборске завершается одиннадцатый международный фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град».

В этом году в фестивале участвуют реконструкторы из России, Прибалтики, Украины, Белоруссии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Участники «Железного града» воссоздают быт, акцентируя внимание на этнографии и истории Руси, а также проводят показательные бои: конные и пешие турниры, состязания лучников, массовое сражение — бугурт.

Напомним, фестиваль проходит ежегодно на протяжении более 10 лет в конце лета у стен Изборской крепости.

Источник: Псковская Лента Новостей