Фонд Псковской областной библиотеки пополнился новыми детскими книгами

Псковская областная универсальная научная библиотека получила комплект детских книг в рамках благотворительного проекта «Библиотекам в дар». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, в июле писатель и журналист, профессор, литературный обозреватель Олег Жданов и петербургское издательство «Антология» выступили с инициативой передавать региональным библиотекам книги из своего ассортимента: 30 экземпляров с каждого нового тиража и книги писателей, привлеченных к реализации проекта «Библиотекам в дар».

Книги поступают в библиотеку бесплатно, а для библиотекарей особенно ценно, что книги эти – новые и знакомят читателей с именами писателей – современников.

Библиотека получила в дар две книги Светланы Кривошлыковой «Невероятные приключения домовенка Мохнатика и баневёнка Веничкина в России» с автографом автора. Роскошное издание с яркими, сочными и четкими иллюстрациями и крупными буквами. История добрая и интересная, такая не надоест, даже если родителям придется перечитывать ее много-много раз.

Писатель некоторое время работала библиотекарем в Российской национальной библиотеке и воспитывает пятерых детей, из которых двое своих. Возможно именно поэтому Светлана Кривошлыкова прекрасно понимает, что нужно ребенку и выбрала одной из основнх тем для творчества – сказки для детей и взрослых.

Источник: Псковская Лента Новостей