Фонд Псковской областной библиотеки пополнился новыми детскими книгами

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Один месяц в Псковской области будет работать «горячая линия» по нарушениям избирательного законодательства
|Александр Савенко (другие записи автора)
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Чистосердечное признание, или Как псковские политики к Путину взывалиПсковская Лента Новостей представляет текстовую версию авторской программы Александра Савенко «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная передача, посвященная событиям и явлениям региональной политики, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». День добрый! Начинаем еженедельный обзор событий региональной политики - сказание о том, как наши добры-молодцы лазают по скользкому столбу...
Источник: Псковская Лента Новостей