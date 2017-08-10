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Фонд Псковской областной библиотеки пополнился новыми детскими книгами

10.08.2017 13:27 ПЛН, Псков

Псковская областная универсальная научная библиотека получила комплект детских книг в рамках благотворительного проекта «Библиотекам в дар». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, в июле писатель и журналист, профессор, литературный обозреватель Олег Жданов и петербургское издательство «Антология» выступили с инициативой передавать региональным библиотекам книги из своего ассортимента: 30 экземпляров с каждого нового тиража и книги писателей, привлеченных к реализации проекта «Библиотекам в дар».
 
 
Книги поступают в библиотеку бесплатно, а для библиотекарей особенно ценно, что книги эти – новые и знакомят читателей с именами писателей – современников.
 
Библиотека получила в дар две книги Светланы Кривошлыковой «Невероятные приключения домовенка Мохнатика и баневёнка Веничкина в России» с автографом автора. Роскошное издание с яркими, сочными и четкими иллюстрациями и крупными буквами. История добрая и интересная, такая не надоест, даже если родителям придется перечитывать ее много-много раз.
 
 
Писатель некоторое время работала библиотекарем в Российской национальной библиотеке и воспитывает пятерых детей, из которых двое своих. Возможно именно поэтому Светлана Кривошлыкова прекрасно понимает, что нужно ребенку и выбрала одной из основнх тем для творчества – сказки для детей и взрослых.
 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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