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На гала-концерт «Вечер при свечах» в церкви Св. Петра в Печорах приглашают псковичей

10.08.2017 16:07 ПЛН, Псков

Завтра, 11 августа, в Евангелической лютеранской церкви Св. Петра в Печорах пройдет гала-концерт «Вечер при свечах». Начало в 21.00.

Как подчеркнули организаторы концерта, особенная атмосфера концерта при свечах сделает этот вечер неповторимым.

Выступят Катажина Хенсы (меццо-сопрано), Алексей Иванов (труба), Анастасия Сидоркина (орган), Владимир Магалашвили (орган), Дина Ихина (орган), Денис Маханьков (орган).

В программе прозвучат произведения Георга Фридриха Генделя,  Арво Пярта,  Джованни Перголези, Мориса Дюпре, Альфреда Шнитке, Иоганна Себастьяна Баха, Ханса-Андре Штамма, Жана Лангле, Ханса Циммера, Эдуарда Артемьева,  Петра Эбена и  Франца Шуберта.

Печорский орган построен эстонской фирмой Kriisa в 1928 году и является одним из десяти сохранившихся исторических органов России. Также печорский орган является единственным духовым органом в Псковской области. Концерты проводятся с апреля по октябрь, и пожертвования идут на восстановление этого уникального инструмента.

Концерты осуществляются на пожертвования слушателей. Рекомендуемая сумма от 200 р.

Также собираются пожертвования на реставрацию органа.

Концерт пройдет по адресу: г.Печоры, ул. Гагарина, 12-а.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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