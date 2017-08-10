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Один месяц в Псковской области будет работать «горячая линия» по нарушениям избирательного законодательства
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Тому, кто носит Adidas…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Сегодня мы в который раз займемся препарированием событий, где пытается скрыться политика. Наша задача - изыскать ее, обнажить нервные окончания и явить их миру во всей первозданной...
Завтра, 11 августа, в Евангелической лютеранской церкви Св. Петра в Печорах пройдет гала-концерт «Вечер при свечах». Начало в 21.00.
Как подчеркнули организаторы концерта, особенная атмосфера концерта при свечах сделает этот вечер неповторимым.
Выступят Катажина Хенсы (меццо-сопрано), Алексей Иванов (труба), Анастасия Сидоркина (орган), Владимир Магалашвили (орган), Дина Ихина (орган), Денис Маханьков (орган).
В программе прозвучат произведения Георга Фридриха Генделя, Арво Пярта, Джованни Перголези, Мориса Дюпре, Альфреда Шнитке, Иоганна Себастьяна Баха, Ханса-Андре Штамма, Жана Лангле, Ханса Циммера, Эдуарда Артемьева, Петра Эбена и Франца Шуберта.
Печорский орган построен эстонской фирмой Kriisa в 1928 году и является одним из десяти сохранившихся исторических органов России. Также печорский орган является единственным духовым органом в Псковской области. Концерты проводятся с апреля по октябрь, и пожертвования идут на восстановление этого уникального инструмента.
Концерты осуществляются на пожертвования слушателей. Рекомендуемая сумма от 200 р.
Также собираются пожертвования на реставрацию органа.
Концерт пройдет по адресу: г.Печоры, ул. Гагарина, 12-а.
Источник: Псковская Лента Новостей