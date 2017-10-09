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Авторский вечер московского поэта Ольги Флярковской состоится в псковской библиотеке

10.10.2017 10:40 ПЛН, Псков

13 октября в 17.00 в библиотеке «Родник» имени С.А. Золотцева (г. Псков, ул. Труда, 20) состоится авторский вечер поэта Ольги Флярковской, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Ольга Флярковская (в замужестве - Левкина) родилась в Москве, в семье известного советского композитора Александра Флярковского. В 1989 году окончила театроведческий факультет ГИТИСа им. А. В. Луначарского. В студенческие годы была слушателем семинара молодых поэтов Кирилла Ковальджи при журнале «Юность».

Поэт. Член Союза писателей России. Автор книги стихов «Таинственное ремесло» (2014) и публикаций в журналах, альманахах и сборниках (среди них «Москва», «Плавучий мост», «Зарубежные задворки», литературно-общественный альманах «Голос эпохи», «Сетевая словесность», «Подлинник» и др.).

Лауреат Фестиваля музейной культуры и поэтического конкурса «Звезда Николая Рубцова» – 2015 (Тотьма), Международного конкурса им. Игоря Царёва «Пятая стихия»-2015 и 2016 (Москва), Фестиваля  «Словенское поле» – 2016 и 2017 (Псков) и др., финалист Конкурса имени Игоря Григорьева – 2015 и 2016 (Санкт-Петербург).

Победитель финальной передачи-конкурса «Вечерние стихи» сезона 2016 года в номинации «Зрительское голосование» и бронзовый призёр в номинации «Голосование экспертов».

Организатор и ведущая Творческого клуба «Чернильная роза» при Особняке В. Д. Носова (Москва).

В рамках вечера состоится презентация новой книги стихотворений Ольги Флярковской - «На кукушкиной зорьке», значительная часть которых посвящена Псковской земле. Также поэт поделится воспоминаниями о своём отце - знаменитом русском композиторе Александре Флярковском. Прозвучат (в записи) музыкальные произведения Александра Флярковского.

Источник: Псковская Лента Новостей



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