Сегодня: Среда, 11 Октября    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Ниже не будет! Будь в форме-7 27 сентября Как ответить на «неудобные» вопросы взрослеющей дочери? Автоцентр «Эльва»: Любой автомобиль «КIА» в зачет нового Ford или Skoda - это реально! Секция баскетбола Козловский о кредитной политике Сделай подарок любимой учительнице Аренда Фит-модель «Охота на свалки» «Авентин-Псков» приглашает на День открытых дверей Лучшая интерьерная печать в Пскове
Общественники намерены устроить «мировой скандал», если власти не смогут сохранить разрушающийся храм в Мелетово

Общественники намерены устроить «мировой скандал», если власти не смогут сохранить разрушающийся храм в Мелетово

Члены Общественного совета при Государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия продолжают бить тревогу по поводу разрушающейся в Мелетово церкви Успения Пресвятой Богородицы...29



Бывший винный склад на ул. К. Маркса, 9-а в Пскове превратят в гостевой дом

10.10.2017 18:27 ПЛН, Псков

Бывший винный склад на ул. К. Маркса, 9-а в Пскове превратят в гостевой дом. Как сообщается в группе «Сообщество защиты памятников Пскова» в социальной сети «ВКонтакте», на состоявшемся 4 октября научно-методическом совете при Госкомитете Псковской области по охране объектов культурного наследия был рассмотрен проект реконструкции данного объекта.

«Представленный проект действительно порадовал хотя бы тем, что в не подразумевает окончательный демонтаж здания - старая кладка сохранится, пусть и не в полном объеме, - отмечается в группе. - Этому зданию не повезло один раз тем, что его "упустили из вида" и вовремя не признали объектом культурного наследия, несмотря на то, что он находится в самом центре города. Хотя если это произошло бы, все равно его нельзя было бы использовать по своему изначальному назначению, так как оно находится в глубине жилого квартала».

Предположительно этот объект изначально использовался как винный склад. Теперь это будет мини-гостиница или гостевой дом.

В то же время в группе сообщества защиты памятников Пскова говорится, что «за проектирование взялись, мягко скажем, непрофессионалы, но, к счастью, заказчик работ вовремя подключил к работе опытного архитектора, и конечный проект реконструкции был единодушно с первого раза признан членами экспертного совета, что бывает крайне редко».

Общественники надеются, «что не грянет очередной экономический кризис, подрядная организация строителей качественно выполнит свою работу в точном соответствии с авторским проектом, а жители и гости города получат ... симпатичный домик, по своей форме мало отличающийся от изначальной постройки явно 19 века».  

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 5 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Одобряете ли вы усилия властей по противодействию протестным акциям?












Loading...


Голосование

Одобряете ли вы усилия властей по противодействию протестным акциям?












Календарь

«« 2017 г.
«« октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31