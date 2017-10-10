Бывший винный склад на ул. К. Маркса, 9-а в Пскове превратят в гостевой дом

Бывший винный склад на ул. К. Маркса, 9-а в Пскове превратят в гостевой дом. Как сообщается в группе «Сообщество защиты памятников Пскова» в социальной сети «ВКонтакте», на состоявшемся 4 октября научно-методическом совете при Госкомитете Псковской области по охране объектов культурного наследия был рассмотрен проект реконструкции данного объекта.

«Представленный проект действительно порадовал хотя бы тем, что в не подразумевает окончательный демонтаж здания - старая кладка сохранится, пусть и не в полном объеме, - отмечается в группе. - Этому зданию не повезло один раз тем, что его "упустили из вида" и вовремя не признали объектом культурного наследия, несмотря на то, что он находится в самом центре города. Хотя если это произошло бы, все равно его нельзя было бы использовать по своему изначальному назначению, так как оно находится в глубине жилого квартала».

Предположительно этот объект изначально использовался как винный склад. Теперь это будет мини-гостиница или гостевой дом.

В то же время в группе сообщества защиты памятников Пскова говорится, что «за проектирование взялись, мягко скажем, непрофессионалы, но, к счастью, заказчик работ вовремя подключил к работе опытного архитектора, и конечный проект реконструкции был единодушно с первого раза признан членами экспертного совета, что бывает крайне редко».

Общественники надеются, «что не грянет очередной экономический кризис, подрядная организация строителей качественно выполнит свою работу в точном соответствии с авторским проектом, а жители и гости города получат ... симпатичный домик, по своей форме мало отличающийся от изначальной постройки явно 19 века».

Источник: Псковская Лента Новостей