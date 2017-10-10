Сегодня: Среда, 11 Октября    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Секция баскетбола Автоцентр «Эльва»: Любой автомобиль «КIА» в зачет нового Ford или Skoda - это реально! Будь в форме-7 Аренда Фит-модель Как ответить на «неудобные» вопросы взрослеющей дочери? Козловский о кредитной политике 27 сентября Ниже не будет! Сделай подарок любимой учительнице Балтийский лизинг «Авентин-Псков» приглашает на День открытых дверей Лучшая интерьерная печать в Пскове «Охота на свалки»
Великолучанка Алена Фролова стала второй на всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2017 года»

Великолучанка Алена Фролова стала второй на всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2017 года»

9 октября завершилось онлайн-голосование за финалистов всероссийского конкурса «Библиотекарь 2017 года» - сотрудников общедоступных муниципальных библиотек на сайте Российской национальной библиотеки...



В великолукской школе искусств проходит осенняя выставка работ учащихся

11.10.2017 09:09 ПЛН, Псков

В Школе искусств г. Великие Луки проходит осенняя выставка работ учащихся. Как  передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ней представлены работы детей от семи до четырнадцати лет.
 
 
Выставка позволяет проследить динамику развития художественных способностей детей в процессе изучения конкретного учебного материала.
 
На выставке представлены работы учащихся по рисунку, живописи и композиции. Рисунки выполнены в различных жанрах: натюрморты, пейзажи, портреты, тематические композиции.
 
 
В этюдах «листья» актуализируется цвет, дети знакомятся с тепло-холодностью, тоном, насыщенностью, применяют разные технические приемы: акварель по сырому и мазками, в тематических работах, в пейзаже и портрете используют гуашь, тушь, акварель, в рисунке уголь.
 
Учащиеся применяют фактуры, как выразительное средство композиции, стилизацию, через геометризацию природного образа, заимствуют природные закономерности в стилизации, цветовой строй рождает определенные ассоциации, связанные с осенним настроением, будь то пышные огненные кроны деревьев или оранжево – охристая собака, свернувшаяся калачиком, ждущая новых изменений в погоде,  и как бы обещающая новые впечатления задорно поднятым кончиком  хвоста.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Одобряете ли вы усилия властей по противодействию протестным акциям?












Loading...


Голосование

Одобряете ли вы усилия властей по противодействию протестным акциям?












Календарь

«« 2017 г.
«« октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31