В великолукской школе искусств проходит осенняя выставка работ учащихся

В Школе искусств г. Великие Луки проходит осенняя выставка работ учащихся. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ней представлены работы детей от семи до четырнадцати лет.

Выставка позволяет проследить динамику развития художественных способностей детей в процессе изучения конкретного учебного материала.

На выставке представлены работы учащихся по рисунку, живописи и композиции. Рисунки выполнены в различных жанрах: натюрморты, пейзажи, портреты, тематические композиции.

В этюдах «листья» актуализируется цвет, дети знакомятся с тепло-холодностью, тоном, насыщенностью, применяют разные технические приемы: акварель по сырому и мазками, в тематических работах, в пейзаже и портрете используют гуашь, тушь, акварель, в рисунке уголь.

Учащиеся применяют фактуры, как выразительное средство композиции, стилизацию, через геометризацию природного образа, заимствуют природные закономерности в стилизации, цветовой строй рождает определенные ассоциации, связанные с осенним настроением, будь то пышные огненные кроны деревьев или оранжево – охристая собака, свернувшаяся калачиком, ждущая новых изменений в погоде, и как бы обещающая новые впечатления задорно поднятым кончиком хвоста.

Источник: Псковская Лента Новостей