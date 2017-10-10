Великолучанка Алена Фролова стала второй на всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2017 года»

9 октября завершилось онлайн-голосование за финалистов всероссийского конкурса «Библиотекарь 2017 года» - сотрудников общедоступных муниципальных библиотек на сайте Российской национальной библиотеки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центральной городской библиотеке Великих Лук им. Семевского.

Всего за 20 финалистов отдано 48 856 голосов. По результатам голосования почетное второе место заняла заведующая отделом обслуживания Великолукской центральной городской библиотеки им. М.И. Семевского Алена Фролова с результатом 6952 голоса.

Пять лидеров голосования, а также финалисты-студенты подготовят творческие проекты на заданные темы. Победители конкурса будут определены по итогам заседания жюри в конце октября. Награждение состоится 16 ноября на ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума в Российской национальной библиотеке.

Конкурс учрежден Министерством культуры Российской Федерации, проводится Российской национальной библиотекой совместно с Санкт-Петербургским государственным институтом культуры и искусств при поддержке Российской библиотечной ассоциации.

Источник: Псковская Лента Новостей