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Ветеран педагогического труда в Пскове Анатолий Карпухин отметил свое 80-летие

11.10.2017 10:11 ПЛН, Псков

9 октября свой 80-летний юбилей отметил ветеран педагогического труда Анатолий Карпухин.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском колледже искусств, Анатолий Карпухин - выпускник Высшей профсоюзной школы 1966 года по специальности «Организатор - методист культурно-массовой работы» и Высшего театрального училища им. Б. В. Щукина при Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова 1976 года по специальности «Режиссура драмы».
 
Свой творческий путь Анатолий Карпухин начал в 1966 году с должности директора Дома Культуры города Старобещево Донецкой области, а в 1967 году уже был назначен директором Дома культуры профсоюзов г. Пскова.
 
В течение 10 лет он руководил театром юношеского творчества и детской театральной студией Дома пионеров г. Пскова. Выбор ярких выразительных средств, искренность актерской игры, умение глубоко вникнуть в предлагаемые обстоятельства сделали незабываемыми спектакли театральной студии.
 
Свою педагогическую деятельность в Псковском областном культурно-просветительном училище начал в 1982 году. На протяжении 25 лет Анатолий Карпухин преподавал театральные дисциплины: «Режиссура агитбригад», «Техника сцены и оформление спектакля», « Музыкальное оформление спектакля», руководил новой специализацией «Режиссура досуга».
 
Профессионал высокого уровня, человек очень эмоциональный, творческий, Анатолий Карпухин всегда стремился к самым высоким результатам. Работая с группой, Анатолий Карпухин старался наиболее полно раскрыть талант каждого студента. Их творческие работы были интересны и оригинальны по замыслу, эмоциональны по восприятию. Его студенты неоднократно становились лауреатами конкурсов областного и российского значения.
 
Организаторский талант, умение увлечь, «заразить» своим горением самым ярчайшим образом проявились в период, когда Анатолий Карпухин являлся главным режиссером массовых театрализованных праздников в городе и области: Проводы русской Зимы, Летние и Зимние карнавалы, Всероссийский праздник поэзии им. А. С. Пушкина в Пушкинских Горах и многие другие.
 
Анатолий Карпухин имеет многочисленные грамоты и благодарности.
 
Сегодня Анатолий Карпухин находится на заслуженном отдыхе, но неустанно стремится к самосовершенствованию: пишет и любит читать стихи, хорошо поет, активно участвует в творческой жизни клуба ветеранов педагогического труда «Мажор» и как опытный и мудрый педагог всегда готов помочь советом молодым преподавателям и руководителям творческих коллективов.
 
Администрация и преподавательский состав от всего сердца поздравляют Анатолия Карпухин с юбилеем и желают крепкого здоровья, творческого долголетия и всех благ.

Источник: Псковская Лента Новостей



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