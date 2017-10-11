Великолукская филармония открыла 23-й концертный сезон

Великолукская филармония открыла 23-й концертный сезон. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, к открытию музыкального сезона в Центре эстетического воспитания состоялся мастер-класс и концерт знаменитого пианиста Олега Вайнштейна.

Олег Вайнштейн является легендарным пианистом, лауреатом многочисленных международных конкурсов.

В Великие Луки его пригласила Елена Войтушко, педагог юного музыканта Максима Белоглазова, который неоднократно представлял Псковскую область в Образовательном центре для одаренных детей «Сириус».

В настоящее время пианист совмещает концертную деятельность с педагогической работой. Олег Вайнштейн обладает уникальной методикой обучения. Доказательство тому - достижения его учеников на различных конкурсах.

Мастер-класс получился необычным. Сначала дети демонстрировали маэстро свое исполнения, а потом вместе они разбирали композицию и технику игры.

Источник: Псковская Лента Новостей