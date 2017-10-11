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Великолукская филармония открыла 23-й концертный сезон

11.10.2017 12:41 ПЛН, Псков

Великолукская филармония открыла 23-й концертный сезон. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, к открытию музыкального сезона в Центре эстетического воспитания состоялся мастер-класс и концерт знаменитого пианиста Олега Вайнштейна.
 
 
Олег Вайнштейн является легендарным пианистом, лауреатом многочисленных международных конкурсов.
 
В Великие Луки его пригласила Елена Войтушко, педагог юного музыканта Максима Белоглазова, который неоднократно представлял Псковскую область в Образовательном центре для одаренных детей «Сириус».
 
 
В настоящее время пианист совмещает концертную деятельность с педагогической работой. Олег Вайнштейн обладает уникальной методикой обучения. Доказательство тому - достижения его учеников на различных конкурсах.
 
Мастер-класс получился необычным. Сначала дети демонстрировали маэстро свое исполнения, а потом вместе они разбирали композицию и технику игры.

Источник: Псковская Лента Новостей



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