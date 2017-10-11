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Курсы повышения квалификации преподавателей художественных дисциплин пройдут в Пскове

11.10.2017 15:12 ПЛН, Псков

12-14 октября Псковский областной колледж искусств им. Н А. Римского-Корсакова проводит курсы повышения квалификации преподавателей художественных дисциплин образовательных учреждений дополнительного образования Псковской области. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в отделе непрерывного образования колледжа, основная часть образовательной программы курсов пройдет на базе Детской художественной школы г. Пскова (ул. Конная, 30). 14 октября обучающей площадкой станет Выставочный зал Союза художников (ул.Ленина, 1).

Содержание учебной программы КПК аккумулирует творческий, преподавательский опыт, накопленный Детской художественной школой, которая недавно отметила свой 50-летний юбилей.

С лекциями, практическими занятиями, мастер-классами перед участниками выступят преподаватели детской художественной школы Пскова: заслуженный художник России, заслуженный работник культуры РФ Олег Цветков, члены союза художников России Лариса Гордеева, Аркадий Филинов и Инна Лялина, члены Союза художников-педагогов Светлана Ковалькова, Софья Рыжкова, Алексей Толстопятов и Марина Бугаева.

Основная тематика курсов связана с методикой преподавания дисциплин декоративно-прикладного искусства и народных промыслов – батик, витраж, пэчворк, плетение и ткачество, а также с разнообразными аспектами преподавания дисциплин изобразительного искусства - живописи, рисунка и композиции.

В рамках образовательной программы курсов 14 октября в Выставочном зале Союза художников состоится экскурсия по юбилейной выставке работ учащихся школы, которую проведет ее директор Олег Цветков.

Источник: Псковская Лента Новостей



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