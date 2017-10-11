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Короткометражный фильм «Скрипка» о Холокосте выдвинут от России на «Оскар»

11.10.2017 14:47 ПЛН, Псков

Короткометражка памяти жертв Холокоста «Скрипка» режиссёра Константина Фама будет бороться за «Оскар» от России.

«Короткометражный фильм "Скрипка" режиссёра Константина Фама поборется за премию "Оскар" в категории "Лучший игровой короткометражный фильм», - сообщили «Интерфаксу» продюсеры ленты в среду.

Отмечается, что «Скрипка» - заключительная часть «Киноальманаха «Свидетели», полнометражного проекта из трёх новелл, посвященных памяти жертв Холокоста.

За основу фильма была взята история музыкантов Яновского концлагеря, где в 1944 году был расстрелян оркестр из выдающихся еврейских музыкантов. Материалы этого дела фигурировали на Нюрнбергском процессе.

В ленте рассказывается о судьбе уникального музыкального инструмента, прошедшего через все ужасы войны - от скрипичной мастерской, где в начале XX века создается скрипка, предназначенная в подарок еврейскому мальчику, до момента, когда спустя много лет она появляется в концерте у Стены Плача.

Съемки картины заняли год и проходили в России, США, Чехии, Беларуси и Израиле.

Главные роли в фильме исполнили Владимир Кошевой, Ленн Кудрявицки, Михаил Горевой, Вячеслав Чепурченко и другие.

Премьера фильма состоялась в рамках конкурсной программы 39-го ММКФ в 2017 году.

Источник: Псковская Лента Новостей



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