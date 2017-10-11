Короткометражный фильм «Скрипка» о Холокосте выдвинут от России на «Оскар»

|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
Короткометражка памяти жертв Холокоста «Скрипка» режиссёра Константина Фама будет бороться за «Оскар» от России.
«Короткометражный фильм "Скрипка" режиссёра Константина Фама поборется за премию "Оскар" в категории "Лучший игровой короткометражный фильм», - сообщили «Интерфаксу» продюсеры ленты в среду.
Отмечается, что «Скрипка» - заключительная часть «Киноальманаха «Свидетели», полнометражного проекта из трёх новелл, посвященных памяти жертв Холокоста.
За основу фильма была взята история музыкантов Яновского концлагеря, где в 1944 году был расстрелян оркестр из выдающихся еврейских музыкантов. Материалы этого дела фигурировали на Нюрнбергском процессе.
В ленте рассказывается о судьбе уникального музыкального инструмента, прошедшего через все ужасы войны - от скрипичной мастерской, где в начале XX века создается скрипка, предназначенная в подарок еврейскому мальчику, до момента, когда спустя много лет она появляется в концерте у Стены Плача.
Съемки картины заняли год и проходили в России, США, Чехии, Беларуси и Израиле.
Главные роли в фильме исполнили Владимир Кошевой, Ленн Кудрявицки, Михаил Горевой, Вячеслав Чепурченко и другие.
Премьера фильма состоялась в рамках конкурсной программы 39-го ММКФ в 2017 году.
Источник: Псковская Лента Новостей