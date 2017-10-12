В Пушкиногорской санаторной школе-интернате в рамках проекта «В гости к Пушкину» открылась фотовыставка

В Пушкиногорской санаторной школе-интернате состоялось открытие фотовыставки в рамках реализации проекта «В гости к Пушкину». Как рассказали Псковской Ленте Новостей в школе, на конкурс было представлено около пятидесяти фоторабот осенней тематики. Воспитанники и педагоги школы-интерната представили свое видение красоты осенней поры, так любимой А. С. Пушкиным. Выставка оформлена в формате «фотосушки».

Напомним, что проект «В гости к Пушкину» реализуется на средства, полученные от «Общества помощи русским детям» при содействии Псковского областного отделения Российского детского фонда. Основная цель проекта - создание условий для успешной социализации воспитанников, раскрытия их творческого потенциала, духовно-нравственного воспитания учащихся. В рамках проекта уже работают ремесленная мастерская для девочек, кукольный, танцевальный кружки. Девочки в ремесленной мастерской изучают историю костюма пушкинской эпохи, учатся шить одежду той поры.

В кукольном кружке под руководством Натальи Левичевой ребята занимаются изготовлением кукол для театра, в котором будут представлены постановки спектаклей по мотивам пушкинских произведений.

Оборудование, материалы, ткани для ремесленной мастерской и кружков закуплены на средства благотворителей.

Источник: Псковская Лента Новостей