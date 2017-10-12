Общественники обсудят судьбу Мелетово и Музея фрески в Пскове в ноябре

13 октября в 17.00 в помещении Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия (ул. Конная, д. 2, третий этаж, зал заседаний) состоится заседание Общественного совета по вопросам культурного наследия при указанном комитете.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей председатель совета Николай Лаврентьев, на совещании члены совета обсудят проведение совместного с общественными советами по культуре и по туризму при Государственном комитете Псковской области по культуре заседания по вопросам Мелетово, Музея фрески, статуса Псковского музея-заповедника, Снетогорского монастыря в ноябре 2017 года.

Кроме того, будет заслушана информация о состоянии и текущем статусе Дмитриевского и Мироносицкого кладбищ города Пскова и информация о проверках комитета в отношении следующих адресов Пскова: Ольгинская наб., д. 1а, Ольгинская наб., д. 5а, ул. Максима Горького, д. 2, Мирная ул., д. 9, Кузнецкая ул., д. 43-а, ул. Гоголя, д. 52а, ул. Советская, д. 46-а.

Источник: Псковская Лента Новостей