Пять коллективов 21 октября откроют новый сезон клубных концертов фестиваля «Добрый рок» в Пскове

Сразу пять интереснейших коллективов новой волны «Русского рока» 21 октября в SODA Concert Hall откроют VI сезон клубных концертов Международного благотворительного фестиваля «Добрый рок». Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей организатор фестиваля Андрей Семенов.

Все они по своему интересны не только молодой публике, но и тем, кто в 80-90-х годах прошлого века бывал на псковских концертах «Круиза», «Арии», «Алисы» и многих других ярких представителях этого музыкального направления. В копилке у многих из них участие в таких знаковых российских фестивалях как «Нашествие», «Окна Открой», «Доброфест», «ЖИВОЙ», Rock Line, Кin Rock и многих других.

«Все группы уже неоднократно бывали у нас с концертами, а некоторые и не покидали Псков, разве что уезжая на гастроли», - рассказал Андрей Семенов.

- Группа ADPEC (Санкт-Петербург)

В звуке этой команды сочетаются гитарный драйв и сочная электроника, в музыке – мощь и мелодичность, в текстах – серьезность и здоровая ирония. На их выступлениях вы не найдете ни грамма фальши. Всё, что происходит на сцене, идёт прямиком из сердца.

- «Шекспир» (Санкт-Петербург)

Смесь драйва и позитива, фанка, рока и речитатива в сочетании с лиричными текстами не оставит равнодушным даже изысканного меломана! Творчество группы Шекспир – энергетика, соединенная с эмоциями, заставляющая сердца биться чаще.

- «Притяжение» (Санкт-Петербург)

Молодая петербургская команда, которая играет искренний атмосферный рок с поэтичными текстами, яркими гитарами и мелодичным саксофоном. Они уже покорили эфиры крупных радиостанций и раскачали киловатты звука на десятках площадок в Петербурге и за его пределами.

- «Капитан Смолетт» (Псков)

Музыкальный коллектив родом из Пскова, исполняющий фолк-панк, заставляющий вас отплясывать так, будто вас никто не видит! Подобно героям своих произведений — композиции коллектива задиристы и бесшабашны, они обязательно придутся по душе всем любителям панк-музыки. В каждой из них как бы слышится пиратское: «Отдать кормовые и носовые, полный вперед, друзья! Нас ждут великие приключения!»

- «Ангел НеБес» (Санкт-Петербург)

Каждое выступление группы - это гармоничное сочетание убойного музыкально-эмоционального драйва и философско-психоделических идей и экспериментов. Группа постоянно выступает на больших клубных площадках и на крупнейших фестивалях страны. Композиции группы регулярно звучат в эфире «Нашего Радио» и на десятках других фм и интернет-радиостанций по всему миру. В марте 2011 года группа «Ангел НеБес» стала Лауреатом самой престижной премии в области рок-музыки России – «Чартова Дюжина».

По словам организаторов, в этом сезоне фестиваль ждут некоторые изменения в части количества и места проведения концертов. Наряду с давним другом «Доброго рока» - клубом «TIR», клубные фестивальные концерты также приняли в клубе SODA.

На фестиваль уже подали заявки более 60 коллективов из городов России и стран ближнего зарубежья. Основной акцент фестиваль, по-прежнему, делает на молодые группы, но уже сейчас ведутся переговоры с именитыми российскими коллективами об участии в качестве хедлайнеров в гала-концерте, который пройдет во второй половине июля 2018 года.

На концерт 21 октября открыта предварительная продажа билетов.

Билеты онлайн: http://www.live-concert.biz/event/369/

Магазин «Дом подарка» ТК ПИК 60 (ул. Коммунальная, 41)

Магазин «Динамика» СРП «Простория» (Иркутский переулок, 2).

Напомним, что сборы с концертов «Доброго рока», а также с реализации рекламных материалов, за исключением затрат на организацию фестиваля, идут на реализацию программ помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.

Вся информация о фестивале в группе ВК https://vk.com/dobro_rock.

Телефон для справок 8-963-336-35-26.

Источник: Псковская Лента Новостей