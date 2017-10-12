Вечер, посвященный творчеству фолк-дуэта «Музыканты ветра», пройдет в Пскове 20 октября

20 октября в 18.00 в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева (ул. Юбилейная, д. 87-а) состоится музыкальный вечер из цикла «Свое-чужое творчество».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, вечер посвящен музыкальному творчеству фолк-дуэта «Музыканты ветра» (Псков), который образовался в 2009 году как результат совместного увлечения музыкой эпохи Ренессанса и Средневековья двух музыкантов: Светланы Родионовой и Алексея Епифанова.

Во время вечера вы услышите инструментальные композиции – собственные аранжировки танцевальных мелодий Англии, Италии, Франции, Испании, а также французские, итальянские, испанские, русские, украинские, английские песни и баллады на языке оригинала и в переводе на русский язык.

В своем творчестве музыканты используют различные исторические и этнические инструменты - это барочная гитара, лира, блокфлейты, гусли, классическая гитара, гермсхорн, ренессансный барабан, тамбурин, калимбы, вистл, а также и различная перкуссия в виде бубенцов, колокольчиков и кастаньет.

Источник: Псковская Лента Новостей