Лучших авторов и чтецов Пскова определят сегодня на финале литературного конкурса «Чернильница-2017»

Молодежный центр города Пскова приглашает жителей города на финал ежегодного конкурса молодых поэтов, чтецов и писателей малых жанров «Чернильница». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе центра, вечер пройдет в формате литературной гостиной и начнется в 18.30 в кафе «Фрегат». Вход-депозит 100 рублей.

Жюри выберет лучшего чтеца и лучшего музыкального чтеца, а также лучшего чтеца на иностранном языке. Кроме того, объявят лучшего писателя малого жанра и назовут лучших авторов стихотворений в нескольких номинациях по итогам конкурсного отбора.

В этом году конкурс посвящен творчеству Корнея Чуковского. В 2017 году исполнилось 135 лет со дня рождения советского поэта, публициста, детского писателя и журналиста.

Цитатами из его произведений названы 4 номинации авторских стихотворений:

1.​ «В понимании ребенка счастье – это норма бытия» – конкурс стихотворений, в основу которых легли раздумья о смысле жизни или о вечных человеческих ценностях. Философская лирика;

2.​ «Быть неоригинальным писателем – это быть мошенником» – стихотворений в стиле экспериментальной поэзии (это может быть белый стих, использование авторских слов, нестандартных строк и т.д.);

3.​ «Достань мне луну, хоть надкушенную!» – любовная лирика;

4.​ «В России надо жить долго, тогда что-нибудь получится» – городская лирика (городские лица – портреты, определенные места в городе, жизнь городская в целом и т.д.).

В состав жюри этого года входят:

- член союза театральных деятелей России, член российской Академии голоса, заведующая отделением «Театральное искусство» Людмила Масленникова,

- главный редактор газеты «Комсомольская Правда – Псков» Ирина Потапова,

- председатель псковского отделения союза писателей России Игорь Смолькин,

- член союза писателей России Вита Пшеничная,

- заместитель директора МБУ «ПГМЦ» Олеся Назарой.

Источник: Псковская Лента Новостей