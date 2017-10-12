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Лучших авторов и чтецов Пскова определят сегодня на финале литературного конкурса «Чернильница-2017»

12.10.2017 15:16 ПЛН, Псков

Молодежный центр города Пскова приглашает жителей города на финал ежегодного конкурса молодых поэтов, чтецов и писателей малых жанров «Чернильница». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе центра, вечер пройдет в формате литературной гостиной и начнется в 18.30 в кафе «Фрегат». Вход-депозит 100 рублей.
 
 
Жюри выберет лучшего чтеца и лучшего музыкального чтеца, а также лучшего чтеца на иностранном языке. Кроме того, объявят лучшего писателя малого жанра и назовут лучших авторов стихотворений в нескольких номинациях по итогам конкурсного отбора.
 
В этом году конкурс посвящен творчеству Корнея Чуковского. В 2017 году исполнилось 135 лет со дня рождения советского поэта, публициста, детского писателя и журналиста.
 
Цитатами из его произведений названы 4 номинации авторских стихотворений:
 
1.​ «В понимании ребенка счастье – это норма бытия» – конкурс стихотворений, в основу которых легли раздумья о смысле жизни или о вечных человеческих ценностях. Философская лирика;
2.​ «Быть неоригинальным писателем – это быть мошенником» – стихотворений в стиле экспериментальной поэзии (это может быть белый стих, использование авторских слов, нестандартных строк и т.д.);
3.​ «Достань мне луну, хоть надкушенную!» – любовная лирика;
4.​  «В России надо жить долго, тогда что-нибудь получится» – городская лирика (городские лица – портреты, определенные места в городе, жизнь городская в целом и т.д.).
 
В состав жюри этого года входят:
 
- член союза театральных деятелей России, член российской Академии голоса, заведующая отделением «Театральное искусство» Людмила Масленникова,
- главный редактор газеты «Комсомольская Правда – Псков» Ирина Потапова,
- председатель псковского отделения союза писателей России Игорь Смолькин,
- член союза писателей России Вита Пшеничная,
- заместитель директора МБУ «ПГМЦ» Олеся Назарой.

Источник: Псковская Лента Новостей



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