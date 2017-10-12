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Реставрация самого большого вотчинного храма Псковской области началась в Бельском Устье

12.10.2017 18:35 ПЛН, Псков

В деревне Бельское Устье Порховского района началась реставрация храма Вознесения Господня, сообщили в пресс-службе Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации министерства культуры Российской Федерации в четверг, 12 октября.

На объект уже вышла подрядная организация. Специалисты провели биоцидную обработку фасадов церкви и начали первоочередные работы по подготовке к зимнему периоду.

В настоящий момент церковь Вознесения Господня опоясана строительными лесами. На местах образования трещин на стенах и куполе храма установлены маяки для мониторинга ситуации.

Комиссия, в состав которой вошли представители авторского надзора, проводит обследование кровли, после чего начнется ее частичная реставрация, которая продлится до наступления зимнего периода.

Реставрация кровельных покрытий, фасадов, внутренние работы на южном приделе, а также воссоздание картуши на главном куполе и усиление основания кирпичного купола ротонды, согласно государственному контракту Северо-Западной дирекции, завершатся к началу осени 2018 года.

Церковь Вознесения Господня является самым большим в Псковской области вотчинным храмом 18 века. Храм был построен в 1796 году и, как отмечают специалисты, по конструктивному решению и декоративному оформлению не имеет аналогов во всей Псковской области. Церковь действовала до 1960-ых годов. За время своего существования она серьезно пострадала и находится в неудовлетворительном состоянии, храмовая усыпальница была полностью разорена.

Источник: Псковская Лента Новостей



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