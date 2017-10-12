В России «повзрослел» кинозритель: вместо подростков в кино стали ходить 30-летние

Количество зрителей-подростков в российских кинотеатрах уменьшилось вдвое, это заставляет менять направление поддержки кинопроизводства в сторону создания семейных фильмов, сообщил председатель попечительского совета Фонда кино Владимир Толстой.

«Жизнь меняется. Мы остро чувствуем новые вызовы и понимаем, что есть необходимость в том, чтобы обозначить новые цели и задачи перед Фондом кино. По той аналитике, которой мы располагаем, достаточно серьезно меняется зритель. Сегодня, по сравнению с 10-летней давностью, почти в два раза уменьшилось число подростков в кинотеатрах», - сказал В.Толстой на заседании совета в четверг.

Он отметил, что сегодня подавляющее большинство зрителей - люди 30-35 лет, которые привыкли ходить в кинотеатры.

«Это уже, как правило, молодые семьи. Они приходят, в том числе и на семейные просмотры. Эти перемены диктуют необходимость менять приоритетные направления поддержки кинопроизводства, стимулируют появление отечественных кассовых фильмов для семейной аудитории», - отметил В.Толстой.

По его словам, для насыщения кинорынка российскими картинами требуется увеличение жанрового многообразия фильмов, содействие успешной прокатной судьбе, в том числе и авторского кино, и документального, и неигрового.

В.Толстой сообщил, что сейчас, спустя семь лет после перезапуска Фонда кино и формирования двухкомпанентной системы государственной поддержки кинематографии, «можно утверждать, что те цели, которые были определены, практически достигнуты».

В частности, он отметил, что был достигнут ключевой показатель - доля российского кино в национальном прокате выросла до 20%.

«Аудитория нашего кино за эти годы существенно выросла. Около 34 млн зрителей в год, из которых 90% смотрели фильмы, которые созданы при поддержки Фонда. Ориентация на поддержку компаний-лидеров также себя полностью оправдала. Сегодня компании-лидеры обеспечивают стабильность и развитие отечественного кинопроизводства, создают устойчивую базу для всего кинопроцесса в стране. В целом, это значит, что политика, реализуемая государством через Фонд кино, была правильная», - подчеркнул В.Толстой.

Источник: Псковская Лента Новостей