14 октября после реконструкции состоится открытие малой сцены Великолукского драматического театра

14 октября в 18.00 в Великих Луках после реконструкции состоится открытие малой сцены драматического театра. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, помещение малой сцены теперь выполнено в стиле хай-тек, а сама сцена может менять расположение в зависимости от спектакля.

На торжественном открытии будет представлен спектакль «Молодые люди». Постановка «Молодые люди» подготовлена Денисом Осининым еще в прошлом году. В основе сюжета спектакля лежит история трех лучших друзей, решивших устроить настоящую холостяцкую вечеринку. Слегка развеселившись, Вася и Женя находят в записной книжке Димы телефон девушки, как им кажется, легкого поведения. Тайком от друга парни приглашают ее в гости. И вот Катя уже стоит на пороге квартиры. Молодые люди и не подозревают, что ночью их ждет множество интересных и непредсказуемых событий, которые могут круто изменить жизнь одного из них.

Источник: Псковская Лента Новостей