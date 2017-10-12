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14 октября после реконструкции состоится открытие малой сцены Великолукского драматического театра

13.10.2017 08:25 ПЛН, Псков

14 октября в 18.00  в Великих Луках  после реконструкции состоится открытие малой сцены драматического театра.  Как  передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, помещение малой сцены теперь выполнено в стиле хай-тек, а сама сцена может менять расположение  в зависимости от спектакля.

На торжественном открытии будет представлен спектакль «Молодые люди». Постановка «Молодые люди»  подготовлена Денисом Осининым  еще в прошлом году.  В основе сюжета спектакля лежит  история трех лучших друзей, решивших устроить настоящую холостяцкую вечеринку. Слегка развеселившись, Вася и Женя находят в записной книжке Димы телефон девушки, как им кажется, легкого поведения. Тайком от друга парни приглашают ее в гости. И вот Катя уже стоит на пороге квартиры. Молодые люди и не подозревают, что ночью их ждет множество интересных и непредсказуемых событий, которые могут круто изменить жизнь одного из них.

Источник: Псковская Лента Новостей



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