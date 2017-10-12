«Дом губернатора»: ожидания и реальность

В конце лета псковичи могли наблюдать, как значимые памятники в областной столице «обросли» строительными лесами. Масштабные реставрационные работы начались в Пскове на многих объектах культурного наследия, памятниках архитектуры. В преддверии Международных Ганзейских дней в 2019 году в городе стараются навести порядок, хотя бы внешний. Хоть и не в рамках подготовке к Ганзе, но реставрации дождался и «Дом губернатора» или Псковская областная библиотека для детей и юношества им. Вениамина Каверина. Привести здание в порядок несколько лет назад дал поручение министр культуры Владимир Мединский. Почти 2 года назад библиотека покинула помещения и переехала на Сиреневый бульвар, а работы начались только сейчас. Но самое удивительное, что завершить их должны уже к концу этого года.

«Объект гудит, как пчелиный улей. Полным ходом идут реставрационные работы», - сказал, встречая меня на объекте, один из авторов проекта реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Дом губернатора, XIX век», архитектор Владимир Васильев. На мой закономерный вопрос: «Успеют ли?», ответил: «Глаза боятся, руки делают».

Сложности возникли еще на этапе выбора подрядчика. Один конкурс был признан несостоявшимся. «Объект сложный, деньги невесть какие, сроки сложные. Но не то никто не заявился, не то был только один подрядчик. Это детали», - отметил архитектор-реставратор. По смете, разработанной еще в 2012 году, работы оценивались почти в 80 млн рублей. Начальная (максимальная) цена контракта в мае 2017 года - 65 млн 880 тысяч 710 рублей. «По моим подсчетам, суммарная инфляция составила примерно 160%», - добавил Владимир Васильев. В итоге конкурс со второй попытки выиграло ООО «Санкт-Петербургский реставрационный центр».

Что есть и что будет

Что касается фасада здания, то на большей его части уже отбита штукатурка, которая держалась непрочно. «В дальнейшем, где кирпич деструктурирован, его будут либо докомпановывать, если деструкция не очень глубокая (до 2-х см), либо вычинять, то есть полностью вкомпановывать новый кирпич», - пояснил Владимир Васильев.

Большая работа ожидает веранду в пристройке начала XX века. «Вся ее зашивка не представляет никакой исторической ценности, но внешний вид деревянной веранды, как она была задумана в начале XX века, будет восстановлен. То есть снова здесь появятся витражи, даже на глухой стенке, где они некогда существовали, а после были зашиты. Витражи будут абсолютно новые», - пояснил архитектор.

На сегодня работа активно кипит на первом этаже здания. При снятии штукатурки рабочие, к примеру, обнаружили дверной проем при входе, который тщательно был зашит дранкой и заштукатурен. Никто о его существовании не знал, возможно, более 150 лет. На этом же месте обнаружена перегородка, причем, по мнению экспертов, деревянная перегородка, возможно, 1830-х годов, когда здание перестраивалось под дом губернатора из бывшего жилого дома Валуева.

Обнаружены кирпичные своды, которые были скрыты гипроком. На первом этаже по просьбе реставраторов были вскрыты конструкции полов, чтобы определить, можно ли использовать существующие дощатые полы или нет. Естественно, когда на этом месте стояли стеллажи и мебель библиотеки, понять это не представлялось возможным. Сейчас уже ясно, полы придется менять.

При подготовке теплового пункта под лестницей на первом этаже рабочие вскрыли хорошо сохранившиеся кирпичные своды. По проекту их предполагалось заштукатурить, но подрядчик предложил иной вариант их использования - почистить «эту кирпичную красоту» и оставить для рассмотрения потомкам. «Мы его полностью поддержали, очень хорошее предложение», - сказал Владимир Васильев.

Мраморные полы на втором этаже пришлось застелить картоном, потому что они не выдерживают натиска работников с мешками мусора и инструментами. Здесь полы, естественно, будут сохранены.

Из-за того, что на момент создания проекта реставрации в помещениях обитала библиотека, многие трещины на стенах рассмотреть было невозможно. Уже после того, как стеллажи были вывезены, рабочие обнаружили фрагменты окраски, возможно, середины XIX века. «Конечно, уровень ее сохранности и художественной ценности не позволяет ее воссоздать. Но, как фрагмент, мы это зафиксировали. Это тоже останется в исследовании объекта, чтобы следующее поколение исследователей могло это использовать», - пояснил архитектор, добавив, что, скорее всего, поверх нее ляжет новый слой краски. «Сдирать ее мы не будем», - подчеркнул Владимир Васильев.

Деревянная лестница, ведущая в бельведер, где некогда располагались жилые покои губернатора, будет полностью переделана. Сейчас она не соответствует нормам противопожарной безопасности. В ходе реставрации будет воссоздана лестница в исторических габаритах, какой она некогда была, то есть лестничные пролеты на втором этаже будут полностью изменены.

Владимир Васильев не исключает, что градозащитники Пскова, когда увидят, как паркетные доски из бельведера будут выносить на улицу, чтобы отдефектовать, поднимут «вой»: «Паркет выламывают! Кто им позволил? Исторический... По нему император ходил!». «Паркет советского времени, 80-го года. Никто не будет его выламывать только ради того, чтобы выломать. Демонтируют его только там, где сохранить невозможно. Те паркетные доски, которые можно отциклевать, будут использованы вновь, остальные - на растопку, что поделать. Если паркет в хорошем состоянии, мы его вообще не будем трогать», - сказал архитектор.

Что касается фасадов, то они будут окрашены в песчаный цвет. Архитекторы предлагали вернуться к бледно-голубым оттенкам, в которые здание было выкрашено изначально, но эксперты научно-методического совета при Государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия рекомендовали все же вернуть зданию светло-бежевые тона, поскольку горожане к ним привыкли. «В конце концов окраска - это обратимый процесс. Если спустя какое-то время люди придут к выводу, что лучше вернуть ему исторический цвет, будем окрашивать в исторический. Но голубым это здание было тогда, когда дом Валуева еще не был расстроен, здание было гораздо меньше по площади», - пояснил реставратор.

Венчать «Дом губернатора» будет шпиль с флагштоком, который, убеждены реставраторы, украсит Псков.

Содержание

После реставрации в библиотеке им. Каверина появятся помещения для занятий инвалидов-колясочников, которых не было ранее. Как рассказала директор библиотеки Наталья Волкова, этого как раз удастся добиться при расшивке некоторых оконных проемов. Кроме того, для людей с ограниченными возможностями здоровья в библиотеке будет создан отдельный туалет.

Небольшой арт-салон на втором этаже переместится в новое помещение. «Предполагается и расширение площади музея «Два капитана». Появится площадка для работы с аудиторией, потому что сейчас музей не может принимать большие группы, например, в 30 человек. Появятся интерактивная доска, интерактивный экран, которые позволят расширить тему от экспонатов к разговору об освоении русского Севера, о псковичах, о Лаптевых и т. д. Возможен просмотр фрагментов фильма «Два капитана». Вариантов много», - отметила директор библиотеки.

Учреждение, заметила она, очень нуждается в новом современном оборудовании и мебели - от современных передвижных стеллажей и столов для индивидуальной работы до интерактивных досок и проекторов. «Да и потом библиотека сейчас постепенно переходит на автоматизированное обслуживание пользователей по электронному читательскому билету, но полноценно перейти пока не может, поскольку нет хороших компьютеров. То есть парк компьютеров нужно обновлять и расширять его для работы читателей и пользователей», - добавила Наталья Волкова.

Музей «Два капитана» сегодня располагается в цоколе Псковской областной научной библиотеки. По-прежнему востребован посетителями. Сложность заключается лишь в том, что библиотека сейчас готовится к ремонту, и музей может оказаться бездомным. «Как-то вопрос будем решать», - заверила директор библиотеки им. В. Каверина.

Остро, безусловно, стоит и кадровый вопрос. «Кадры - это самая большая проблема, и не только в нашей библиотеке, но и во всех библиотеках Пскова и области. Сейчас ни один вуз страны не готовит специалистов для детских библиотек. А наши кадры стареют», - добавила она.

К новому дому Каверинская библиотека за 2 года, конечно, привыкла, но надежды на скорый переезд обратно не оставляет. Сейчас помещения библиотеки на Сиреневом бульваре сокращены почти в 3 раза, нет ни одного читального зала, лишь один актовый вместимостью 30 человек. «И все-таки, видели бы вы, как счастливы были жители микрорайона, когда мы здесь появились. Микрорайон Запсковье расстроился, библиотек не хватает. Здесь очень нужна библиотека. Как власти решат вопрос - это их задача», - уверена Наталья Волкова.

Директор Каверинской библиотеки вспоминает слухи, которые ходили по Пскову: «Не отдадут здание! Не будет там библиотеки!». Сомнения, призналась она, порой одолевают и сейчас, хотя проект реставрации, который уже реализуется, готовился именно под библиотеку. Как и планировалось ранее, в этом же здании разместится псковское отделение Военно-исторического общества. Такого соседства Наталья Волкова не боится, поскольку цель у них одна - патриотическое воспитание молодого поколения. Не исключено, что Военно-историческое общество привлечет дополнительные средства для реализации совместных с библиотекой проектов в этом направлении.

Уже сейчас понятно, что реставрация «Дома губернатора», даже если будет завершена в срок, уходит в зиму. Чтобы успеть до холодов хотя бы завершить фасад, подрядчик работает, не покладая рук. Что из этого выйдет за 66 млн рублей вместо необходимых «докризисных» 80-ти - покажет время.

Светлана Аванесова, фото автора и Дмитрия Самосудова

Источник: Псковская Лента Новостей