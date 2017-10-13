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В Печорах пройдет заключительный в этом сезоне концерт органной музыки

14.10.2017 09:57 ПЛН, Псков

Заключительный в этом сезоне концерт органной музыки состоится в субботу, 14 октября, в Печорах, в лютеранской церкви св. Петра.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в программе - музыка русских и советских композиторов.
 
Организуется доставка из Пскова и обратно. Забронировать места в автобусе предлагают по тел. +7-911-399-70-96.

Источник: Псковская Лента Новостей



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