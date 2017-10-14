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Петиция в Минкульт с призывом спасти храм в Мелетово собрала почти 66 тысяч голосов

15.10.2017 09:43 ПЛН, Псков

Петиция петербурженки Ксении Астафьевой в Министерство культуры «Срочно проведите противоаварийные работы мирового шедевра XV века в Мелетово» уже собрала 65 690 голосов.

«На грани гибели один из главных памятников русской культуры, имеющий мировое значение - храм Успения Пресвятой Богородицы в Мелетово Псковской области с уникальным ансамблем фресок XV века. Из-за многолетнего бездействия Минкульта осыпаются не только фрески, но может рухнуть и сам храм. Нужны безотлагательные меры, срочное проведение комплекса противоаварийных работ», - говорится в петиции.

Ее инициатор подчеркивает, что ситуация с церковью Успения в Мелетово достигла критической точки: «Памятник может быть утрачен, если не будут приняты самые быстрые и решительные меры по его сохранению, не будут срочно изысканы средства для проведения неотложных противоаварийных работ».

Напомним, в октябре члены Общественного совета при государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия заявили, что устроят «мировой скандал», если власти не смогут сохранить разрушающийся храм в Мелетово.

Общественники отметили, что конкурс на проектную документацию объявлен, по их мнению, слишком поздно. «Даже если сам конкурс состоится с первого раза, то разрешение на работы выдадут не ранее 1 декабря, когда работать уже поздно. А с учетом всего этого вероятность, что конкурс состоится вообще, процентов 50% при самом оптимистичном воззрении. Надо было конкурс объявлять весной, а теперь время упущено, храм разваливается. Проектно-исследовательские работы должны были провести этим летом в связи с остроаварийным состоянием памятника. Но они не только не были проведены, но и не факт, что будут проведены сейчас. А трещины углубляются и не ждут, пока чиновники раскачаются», - утверждали они.

Источник: Псковская Лента Новостей



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