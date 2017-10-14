Петиция в Минкульт с призывом спасти храм в Мелетово собрала почти 66 тысяч голосов

Общество
Врио губернатора Псковской области обсудил вопросы обеспечения безопасности в регионе с первым заместителем главнокомандующего войсками нацгвардии России61
Политика
Михаил Ведерников сможет привлечь ряд новых интересных субъектов в Псковскую область, считает проректор калининградского вуза8
Глава администрации Калининграда о новом назначении Михаила Ведерникова: Псковскому региону очень повезло42
Опыт работы на Северном Кавказе поможет Михаилу Ведерникову добиться успехов на новом посту, уверен губернатор Ставропольского края27
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В Псковской области проходит отбор на получение субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере футбола2