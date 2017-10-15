Псковская областная библиотека закрылась на ремонт

С 16 октября по 20 декабря Псковская областная универсальная научная библиотека (ул. Профсоюзная, 2) закрыта на ремонт. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, все книги можно сдать в кабинете №18 (абонемент) с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов.

Администрация библиотеки приносит свои извинения за предоставленные неудобства и рекомендует читателям воспользоваться услугами Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В. А. Каверина (Сиреневый бульвар, 3) и библиотеками города.

Источник: Псковская Лента Новостей