Псковская областная библиотека закрылась на ремонт

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Новый опрос на ПЛН: Чем должен заняться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области в первую очередь?14
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Восемь с половиной Андрея ТурчакаЕще во вторник, 10 октября, Андрей Турчак, ревностный поборник ЗОЖ, давал поручение псковским чиновникам привести себя в «хорошую физическую форму» и грозил «в декабре лично принять зачеты», а уже в четверг президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Турчака «по собственному желанию». Ритуал вполне в духе Турчака: на фоне крепнущих слухов...
С 16 октября по 20 декабря Псковская областная универсальная научная библиотека (ул. Профсоюзная, 2) закрыта на ремонт. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, все книги можно сдать в кабинете №18 (абонемент) с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов.
Администрация библиотеки приносит свои извинения за предоставленные неудобства и рекомендует читателям воспользоваться услугами Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В. А. Каверина (Сиреневый бульвар, 3) и библиотеками города.
Источник: Псковская Лента Новостей