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Псковская областная библиотека закрылась на ремонт

16.10.2017 11:05 ПЛН, Псков

С 16 октября по 20 декабря Псковская областная универсальная научная библиотека (ул. Профсоюзная, 2) закрыта на ремонт. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, все книги можно сдать в кабинете №18 (абонемент) с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов.

Администрация библиотеки приносит свои извинения за предоставленные неудобства и рекомендует читателям воспользоваться услугами Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В. А. Каверина (Сиреневый бульвар, 3) и библиотеками города.

Источник: Псковская Лента Новостей



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