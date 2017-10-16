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Великолучане достойно выступили на турнире по спортивным бальным танцам в Пскове

17.10.2017 09:30 ПЛН, Псков

14 октября в Пскове состоялся первый турнир по спортивным бальным танцам. Участниками турнира стали Федерации танцевального спорта Псковской, Новгородской и Ленинградской областей.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ДК ЛК, танцевальная студия города Великие Луки «Вектор» (руководители Вера и Виктор Путятины) достойно танцевали на турнире и получили хорошие результаты. 
 
Самые маленькие Сергей Бухаров и Кира Голышева стали четвертыми в финале. Еще одна пара из начинающих Максим Березин и Анастасия Анащенко попробовали свои силы в спорте высших достижений. В результате - финал и 5 место.
 
В юниорах 1 была очень напряженная борьба , сильные пары. Тем не менее финалистами стали и пары танцевальной студии «Вектор» Максим Тарасов и Дарья Коржаева, а также Никита Снетков и Дарья Шаповалова. 
 
В категории юниоры 2 Ярослав Геруцкий и Екатерина Стражева завоевали «серебро», уступив лишь новгородской паре. Золотые медали и 1 место у Игоря Жукова и Стефания Путятина.

Источник: Псковская Лента Новостей



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