Музейщики «Михайловского» и работники культуры Петергофа обсудили совместные планы к 115-летию Гейченко

Ряд совместных планов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», Централизованной библиотечной системы Петродворцового района Санкт-Петербурга и общества «Возрождение Петергофа» обсудили директор музея Георгий Василевич и гости из северной столицы. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, для этого в Святогорье прибыла делегация из Петергофа, в составе которой были руководитель Центральной районной библиотеки Татьяна Жукова, ее заместитель по работе с детьми и молодежью Анна Иванова, председатель общества «Возрождение Петергофа» Маргарита Агеева.

Так, на встрече было подтверждено участие Пушкинского Заповедника в традиционных февральских чествованиях С. С. Гейченко, уроженца, а с 1992 года — почетного гражданина Петергофа, легендарного музейщика, первого послевоенного руководителя и хранителя «Михайловского», лауреата Госпремии Российской Федерации. Напомним, что в предстоящем, 2018 году со дня его рождения исполнится 115 лет. Сотрудники Пушкинского заповедника примут участие в вечере памяти Гейченко в Петергофе 17 февраля и в работе 3-го фестиваля «GENERAL FEST», который будет проходить в Петродворце в период с 14 по 19 февраля. Напомним, что свой «большой смотр искусств» земляки легендарного музейщика назвали «генеральским», памятуя о любимом эпистолярном розыгрыше легендарного директора «Михайловского» — он часто подписывал письма «Генерал С. Енчиков».

В свою очередь представители библиотеки, которой в прошлом году было присвоено имя Гейченко, выступят на очередных, в будущем году уже XXI Февральских чтениях памяти легендарного хранителя. Прибудет в псковские пушкинские места и выставка из Петергофа: жителей и гостей Святогорья подробно познакомят с творчеством Виктора Петрова-Гринёва, члена союза художников Санкт-Петербурга, председателя общества художников «Колорит». В музее напомнили, что отдельные работы этого художника в «Михайловском» уже экспонировали - в рамках выставки «Я родился в Петергофе», в 2013 году, к 110-летию С.С. Гейченко.

Источник: Псковская Лента Новостей