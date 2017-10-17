Курсы повышения квалификации «Государственная культурная политика и развитие художественного образования и воспитания» проходят в Пскове

Центр дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» совместно с Псковским областным колледжем искусств им. Н. А. Римского-Корсакова проводят дополнительную профессиональную программу повышения квалификации «Государственная культурная политика и развитие художественного образования и воспитания».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, курсы проходят в рамках проекта «Педагогические ассамблеи в области искусств», осуществляемого при поддержке Министерства культуры Российской Федерации 17-18 октября на базе Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

Руководитель, автор и ведущий преподаватель программы – Лев Востряков, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой социально-культурной деятельности. В качестве лекторов на курсах также выступят: кандидат политических наук, директор Центра дополнительного профессионального образования СПбГИК Людмила Прохорова; кандидат педагогических наук, доцент кафедры СКД Татьяна Рябова; кандидат педагогических наук, доцент кафедры СКД Людмила Полагутина.

Цель реализации программы состоит в совершенствовании профессиональных компетенций, необходимых для эффективного осуществления различных направлений социально-культурной деятельности в контексте достижения задач государственной культурной политики и развития системы художественного образования и воспитания детей и взрослых.

В работе курсов примут участие 43 слушателя из Пскова, Великих Лук, Острова, Опочки, Порхова, Гдова, Дно и других городов и посёлков Псковской области. Это служащие Государственного комитета Псковской области по культуре, руководители муниципальных органов культуры, руководители и специалисты районных культурно-досуговых учреждений, профессорско-преподавательский состав кафедры культурологии и музеологии Псковского Государственного университета во главе с заведующим кафедрой, доктором культурологии, профессором Александром Голышевым, руководители и преподаватели колледжа искусств, специалисты областного Центра народного творчества, Псковского городского культурного центра, Дома детского творчества, Дома детства и юношества «Радуга», директора детских школ искусств и др.

Приветствуя слушателей образовательной программы, директор Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, заслуженный работник культуры России, кандидат педагогических наук Зинаида Иванова отметила, что лекции, мастер-классы, профессиональные встречи с преподавателями Санкт-Петербургского института культуры всегда очень востребованы псковскими специалистами.

Она выразила надежду на то, что договор о сотрудничестве, подписанный в 2016 году губернатором Псковской области Андреем Турчаком и ректором Санкт-Петербургского государственного института культуры Александром Тургаевым и в дальнейшем будет реализовываться в различных направлениях социально-культурной сферы, открывая большие возможности для взаимодействия.

Зинаида Иванова подчеркнула, что данные курсы, которые по праву можно назвать новым этапом взаимодействия двух городов, большой подарок псковичам, поскольку образовательная программа оплачена самим Санкт-Петербургским государственным институтом культуры при поддержке Министерства культуры России.

В процессе обучения слушатели познакомятся с основополагающими нормативными правовыми документами, регламентирующими дальнейшее развитие государственной культурной политики, примут участие в обсуждении направлений региональной культурной политики и создании мини-проектов, направленных на развитие взаимодействия органов государственного и муниципального управления, общественных организаций, научного и культурного сообщества, организаций культуры и образования в целях формирования гражданской культуры, развития гражданских инициатив в сфере культуры и художественного образования и воспитания.

Источник: Псковская Лента Новостей