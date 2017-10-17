Несколько ценных изданий пополнили фонд научной библиотеки «Михайловского»

Научная библиотека Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» получила в дар несколько интересных изданий, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Так, уроженец Севастополя, а сейчас житель Санкт-Петербурга Валентин Боцмин передал в музей художественный альбом «Крым» - фотографии полуострова, выполненные в конце XIX - в начале ХХ столетия. «Выходные данные, к сожалению, в альбоме отсутствуют, но на его форзаце есть дарственная надпись, сделанная в конце декабря 1916 года», отметили в музее.

Альбом «Крым. Crimée». Вид с Венецианской лестницы на Гурзуф, где в 1820 году у Раевских гостил молодой Пушкин

Известный петербургский художник-график Коринна Претро подарила музею книгу рассказов Пришвина «Охотничьи были» с иллюстрациями своего учителя и друга музея, выдающегося русского графика Василия Звонцова, со дня рождения которого в этом году исполнилось сто лет. В музее напомнили, что собрание работ этого мастера в «Михайловском» - самое полное в России, представляет все этапы его творчества и все техники, в которых он работал, и насчитывает более 300 произведений.

Новое издание «Маленьких трагедий» А.С. Пушкина на русском и английском передали в музей из издательства «Мир детства». Книга особенно интересна тем, что перевод пьес на английский для неё выполнил американский поэт, переводчик, лауреат художественной премии «Петрополь» Джулиан Генри Лоуэнфельд, хорошо знакомый с Пушкиногорьем, - отметили в музее.

Пополнила собрание научной библиотеки и книга Лидии Кудрявцевой «Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит» — рассказы о Пушкине и о его портретах. Этот сборник в музейной библиотеке — дар автора. Две последние книжки в музей по просьбе дарителей привезла петербургская художница Н.А. Дымова.

Напомним, что фонды научной библиотеки Пушкинского заповедника доступны всем жителям Пушкиногорья и гостям музея-заповедника. Для того, чтобы работать с изданиями в читальном зале (научно-культурный центр «Михайловского», пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), достаточно написать соответствующее заявление на имя директора учреждения Георгия Василевича, подтвердили в музее.

Источник: Псковская Лента Новостей