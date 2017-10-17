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В Пскове пройдет фестиваль современных танцевальных направлений

17.10.2017 19:28 ПЛН, Псков

В это воскресенье в 11:00 в медиа-холле Театрально-концертной дирекции (ул. Пушкина, 13 а, 3 этаж) стартует танцевальный фестиваль SHOW YOUR DANCE VII. Организатором мероприятия выступила школа танцев Dance Family.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в этом году участниками события станут как местные танцоры, так и гости из Москвы, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода.
 
Соревнования между детьми, начинающими и профессиональными танцорами пройдут по системе battle (танцевальных битв) в таких номинациях, как Hip-Hop, House, Electro и All Styles. Победителей будут определять танцоры, мастерство которых признано как в России, так и за рубежом.
 
Организаторы приглашают всех жителей города интересно провести воскресный день.

Источник: Псковская Лента Новостей



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