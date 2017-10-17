16 делегаций из разных областей собрал фестиваль «Мой Пушкин»

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Александр Котов: Задача Псковского областного Собрания - помочь Михаилу Ведерникову быстрее вникнуть в проблемы региона
Александр Котов: Назначение Андрея Турчака на руководящий пост в «Единой России» положительно отразится на псковском регионе3
Михаил Ведерников: Одна из главных задач администрации области - замещение коммерческих кредитов бюджетными24
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Врезавшийся в «Рено» ГАЗ на пересечении улицы Рокоссовского и Рижского проспекта двигался на «красный»