16 делегаций из разных областей собрал фестиваль «Мой Пушкин»

С 11 по 15 октября в поселке Пушкинские Горы состоялся Всероссийский детский открытый творческий фестиваль «Мой Пушкин». Фестиваль проводился с целью приобщения молодого поколения к творчеству А.С. Пушкина, сообщили Псковской Ленте Новостей ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга».

Открытие фестиваля состоялось в Научно-культурном центре п. Пушкинские Горы. Непосредственно на торжественном открытии участникам фестиваля дал мастер-класс Заслуженный деятель искусств России Юрий Томашевский, главный режиссер Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества, представив моноспектакль с участием Виктории Зайцевой, актрисы «Романтического театра Юрия Томашевского».

Фестиваль собрал на Псковской земле 16 делегаций из Вологодской, Курганской, Липецкой, Московской, Мурманской, Псковской, Ростовской, Рязанской областей и Пермского края.

Программа фестиваля была насыщенной и состояла из следующих конкурсных номинаций: «Юные поэты», «Юные прозаики», «Исследовательская», «Художественное слово», «Классический танец», «Пушкинские штудии».

Компетентное жюри Всероссийского фестиваля подвело итоги в конкурсных номинациях.

В номинации «Юные поэты» в младшей возрастной группе I место присуждено Библеву Никите (г. Псков); в старшей возрастной группе - Наталье Кутиновой (Рязанская область).

В разных возрастных группах I место присуждено в номинации «Юные прозаики» Анне Козыревой (г.Псков); Александре Ивановой (Псковский район).

I место в номинации «Исследовательская» в младшей возрастной группе присвоено коллективу учащихся школы № 345 им. А.С.Пушкина г.Москвы; в старшей возрастной группе I место занял Михайлов Степан (Псковский район).

В номинации «Художественное слово» в разных возрастных группах I место заняли Мария Никишина (Пермский край); Дмитрий Сибирцев (Рязанская область).

Беляева Евгения, солистка образцового коллектива ансамбля классического танца «Снежинка» г.Мурманска (руководитель Нерадкова Т.Н.) была лучшей в номинации «Классический танец».

В номинации «Пушкинские штудии» в разных возрастных группах стали лучшими: коллектив учащихся СОШ №9 им. А.С.Пушкина г.Пермь (руководитель Стенникова М.В.); Народный коллектив театра-студии «Артель» г.Подольск (руководитель Огонькова О.В.) и Народный коллектив театр-студия «Суббота+» г.Курган (руководители Афанасьева А.М, Афанасьева Т.А.).

Для участников фестиваля был проведён круглый стол, на котором подвели итоги, обменялись опытом, обсудили разные направления и подходы в творческой работе с детьми.

Кроме того, для участников в течение всех пяти дней фестиваля была организована экскурсионная и досуговая программа. С большим интересом дети принимали участие в квест-игре «Тайны Пушкина», поэтических вечерах, веселились на танцевальном вечере в стиле пушкинской поры «Бальные забавы» и других мероприятиях фестивальной программы. Делегации посетили усадьбы Пушкиногорья, совершили пеший тур в Святогорский Свято-Успенского монастырь, посетили могилу великого поэта А.С.Пушкина.

Источник: Псковская Лента Новостей