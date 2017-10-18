Сегодня: Среда, 18 Октября    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
МеdEХРО.PRO-SPORT Будь в форме-7 Автоцентр «Эльва»: Любой автомобиль «КIА» в зачет нового Ford или Skoda - это реально! Бизнес-решения вне рамок Широкий выбор масел Резиновые сапоги осенью? Ниже не будет! Аренда 7 причин платить за газ вовремя Лучшая интерьерная печать в Пскове «Охота на свалки» «Авентин-Псков» приглашает на День открытых дверей
«Дом губернатора»: ожидания и реальность

«Дом губернатора»: ожидания и реальность

В конце лета псковичи могли наблюдать, как значимые памятники в областной столице «обросли» строительными лесами. Масштабные реставрационные работы начались в Пскове на многих объектах культурного наследия,...21



Псковичей до 24 лет приглашают на бесплатные занятия по хореографии

18.10.2017 18:09 ПЛН, Псков

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга» объявляет дополнительный набор и приглашает юношей, девушек в возрасте 17-24 лет на бесплатные занятия по хореографии по адресу: Псков, ул. Народная, 20. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.
 
 
Расписание занятий:
  • Понедельник 15.30-17.05
  • Вторник 16.00-17.35
  • Среда 15.30-17.05
  • Четверг 16.00-18.30
Руководитель, хореограф Елена Галькова, выпускница Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского.
 
«Если ты любишь танцевать, хочешь обрести новых друзей и окунуться в волшебный мир концертов и фестивалей, звони: (8112) 29-81-51 (Майя Семенова)» - отметили в «Радуге».

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Чем, на ваш взгляд, должен заняться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области в первую очередь?











Loading...


Голосование

Чем, на ваш взгляд, должен заняться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области в первую очередь?











Календарь

«« 2017 г.
«« октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31