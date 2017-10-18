Псковичей до 24 лет приглашают на бесплатные занятия по хореографии

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга» объявляет дополнительный набор и приглашает юношей, девушек в возрасте 17-24 лет на бесплатные занятия по хореографии по адресу: Псков, ул. Народная, 20. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Расписание занятий:

Понедельник 15.30-17.05

Вторник 16.00-17.35

Среда 15.30-17.05

Четверг 16.00-18.30

Руководитель, хореограф Елена Галькова, выпускница Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского.

«Если ты любишь танцевать, хочешь обрести новых друзей и окунуться в волшебный мир концертов и фестивалей, звони: (8112) 29-81-51 (Майя Семенова)» - отметили в «Радуге».

Источник: Псковская Лента Новостей