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Литературно-мемориальный музей Ал. Алтаева в Плюсском районе отметил 50-летие

18.10.2017 17:52 ПЛН, Псков

16 октября в литературно-мемориальном музее Ал. Алтаева (д. Лог Плюсского района Псковской области) состоялось торжественное собрание, посвященное 50-летию создания музея.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике, гостям и друзьям музея была представлена книга по истории дома в Логу, охватывающая период с конца XVIII по конец XX века. Современная жизнь музея была показана в фильме Марии Раутик.
 
Поздравить музей приехали коллеги из Москвы, Петербурга, Ленинградской области, Изборска, Пушкинских Гор, музеев Вечаши и Любенска, Орехово.
 
 
Выступали писатели Валентин Курбатов, стоявший у истоков создания музея, Александр Семочкин, Татьяна Дубровская.

Источник: Псковская Лента Новостей



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