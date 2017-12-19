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В Псковском облсовпрофе состоялся новогодний концерт для участников проекта «Клуб поколений»

19.12.2017 10:01 ПЛН, Псков

18 декабря в большом зале Псковского облсовпрофа в рамках работы социального проекта «Клуб поколений» состоялся Новогодний концерт. Его для представителей старшего поколения организовали члены Молодежного совета Псковского облсовпрофа. Участие в празднике приняли более 60 человек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, молодежь провела для своих гостей новогоднюю викторину, а танцевальные коллективы «Сударушки» и «Что-то новое» порадовали зрителей танцами.

В ходе концерта Псковская региональная общественная организация «Семья» наградила благодарственными письмами за помощь в организации праздника руководителя танцевальной группы «Сударушки» Нееловского КДЦ Ангелину Сахно; руководителя студии танцев «Что-то новое» Анастасию Мелещенко и заместителя председателя Молодежного совета Псковского облсовпрофа Сергея Лазученкова, который от лица молодежного профактива поздравил гостей с наступающим Новым годом, пожелав им хорошего настроения и крепкого здоровья на долгие годы.

Напомним, что социальный проект «Клуб поколений» реализуется Псковским облсовпрофом и общественной организацией «СемьЯ» с 2014 года. Необходимые ресурсы для старта проекта были получены при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. И уже в течение трех лет встреч пожилые люди и молодежь в ходе совместных обучаются новым видам творчества, участвуют в литературных вечерах, смотрят и обсуждают кинофильмы, организуют концерты, субботники и просто общаются. Собрания клуба проходят ежемесячно на базе Псковского областного совета профсоюзов.

Двери клуба открыты для псковичей старшего возраста и молодежи. Всю информацию о работе проекта можно узнать у организаторов по телефонам: 8-911-379-57-34 (Сергей Лазученков) или 8-953-243-06-15 (Светлана Тябут).

Источник: Псковская Лента Новостей



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