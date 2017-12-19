Сегодня: Вторник, 19 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Топ-3 зимней обуви Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей Европа Плюс бьет рекорды Лучшая интерьерная печать в Пскове
Концерт группы «Сплин» переносится в КЗ «Супер» в Пскове

Концерт группы «Сплин» переносится в КЗ «Супер» в Пскове

Концерт группы «Сплин» состоится в КЗ «Супер» в Пскове, а не в SODA NIGHT CLUB & CONCERT HALL, как было заявлено ранее. Уже 6 декабря Александр Васильев...



Уличный театр «Балагур» посетил социальные учреждения Великолукского района с новогодним концертом

19.12.2017 10:18 ПЛН, Псков

18 декабря великолукский театральный коллектив Уличный театр «Балагур» посетил с новогодней концертной программой Дом-интернат для престарелых и инвалидов и Великолукский социальный дом для одиноких и престарелых.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Городском Доме культуры им. Ленина, особенностью этого события стало вручение новогодних подарков созданных детской театральной мастерской «Капитошка». Юные участники своими руками подготовили красивые открытки, сувениры, сделанные из бумаги и пластилина, а миссия подарить их была возложена на старших товарищей.

«Участники уличного театра волновались, ведь они отвечали не только за себя, но и несли приятную миссию - подарить волшебное настроение и новогодние сюрпризы от маленьких мастеров "Капитошки", самому доброму и душевному зрителю», - пояснили в доме культуры.

В концертной программе прозвучали новогодние песни и стихи великолукских поэтов о городе.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Loading...


Голосование

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Календарь

«« 2017 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31