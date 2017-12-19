Уличный театр «Балагур» посетил социальные учреждения Великолукского района с новогодним концертом

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Руководитель великолукского агрохолдинга предложил Минсельхозу несколько мер по развитию молочной и сыродельной отраслей2
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Президент у нас один, а «стучать» нужно чаще!Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Всем привет. В эфире очередной выпуск «Диванной политики». Сегодня наша программа выходит в эфир в тот же день, когда президент страны в очередной раз проводит большую пресс-конференцию...
18 декабря великолукский театральный коллектив Уличный театр «Балагур» посетил с новогодней концертной программой Дом-интернат для престарелых и инвалидов и Великолукский социальный дом для одиноких и престарелых.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Городском Доме культуры им. Ленина, особенностью этого события стало вручение новогодних подарков созданных детской театральной мастерской «Капитошка». Юные участники своими руками подготовили красивые открытки, сувениры, сделанные из бумаги и пластилина, а миссия подарить их была возложена на старших товарищей.
«Участники уличного театра волновались, ведь они отвечали не только за себя, но и несли приятную миссию - подарить волшебное настроение и новогодние сюрпризы от маленьких мастеров "Капитошки", самому доброму и душевному зрителю», - пояснили в доме культуры.
В концертной программе прозвучали новогодние песни и стихи великолукских поэтов о городе.
Источник: Псковская Лента Новостей