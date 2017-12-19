Уличный театр «Балагур» посетил социальные учреждения Великолукского района с новогодним концертом

18 декабря великолукский театральный коллектив Уличный театр «Балагур» посетил с новогодней концертной программой Дом-интернат для престарелых и инвалидов и Великолукский социальный дом для одиноких и престарелых.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Городском Доме культуры им. Ленина, особенностью этого события стало вручение новогодних подарков созданных детской театральной мастерской «Капитошка». Юные участники своими руками подготовили красивые открытки, сувениры, сделанные из бумаги и пластилина, а миссия подарить их была возложена на старших товарищей.

«Участники уличного театра волновались, ведь они отвечали не только за себя, но и несли приятную миссию - подарить волшебное настроение и новогодние сюрпризы от маленьких мастеров "Капитошки", самому доброму и душевному зрителю», - пояснили в доме культуры.

В концертной программе прозвучали новогодние песни и стихи великолукских поэтов о городе.

Источник: Псковская Лента Новостей