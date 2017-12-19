Областная выставка детского изобразительного творчества «Рождественские каникулы» откроется в Пскове 22 декабря

Псковский Дом детства и юношества «Радуга» проводит областную выставку детского изобразительного творчества «Рождественские каникулы». Ее открытие состоится 22 декабря в 14.15. в выставочном зале Дома детского творчества (г. Псков, ул. Кузнецкая, 33).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме детства и юношества «Радуга», проведение выставки направлено на духовное, нравственное и патриотическое воспитание, развитие творческого потенциала детей и подростков, на более широкое их приобщение к православной и мировой художественной культуре. Тематика работ, которые будут представлены на выставке: праздничные традиции Рождества, Крещения, Нового года, православный храм, зимние забавы, Псковщина в рождественские дни.

Предварительный конкурсный отбор для участия в выставке прошли более 300 работ школьников из образовательных учреждений Пскова, Великих Лук и 20 районов области.

В экспозиции будут представлены лучшие детские рисунки и рождественские открытки, выполненные в различных техниках с использованием вышивки, аппликации, квилинга, с применением сложных многослойных композиций, соломки и других материалов.

Жюри подведет итоги и определит победителей в двух номинациях «рисунки» и «открытка» в четырех возрастных категориях: 5-7, 8-10 лет, 11-13 лет, 14-18 лет.

Выставка продлится до 19 января.

Источник: Псковская Лента Новостей